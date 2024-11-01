¥É¥³¥â¤Î¡ÖdÊ§¤¤¡×¡¢10·î¤Ï4¼«¼£ÂÎ¤Ç´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë11·î¤Î¡ÖdÊ§¤¤¡×´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»ÃÎÆâÄ®¡¢´ä¼ê¸©ÌîÅÄÂ¼¡¢»³·Á¸©¿¿¼¼ÀîÄ®¡¢ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»ÃÎÆâÄ®¤Ç¤Ï¡¢11·î1Æü～12·î31Æü¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¡ÖdÊ§¤¤¡×¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È¡¢»ÙÊ§³Û¤Î20¡ó¤Þ¤¿¤Ï10¡óÊ¬¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£´Ô¸µÎ¨¤ÏÃÏ¸µ»ö¶È¼ÔÅ¹ÊÞ¤Î¾ì¹ç¤Ï20¡ó¡Ê¾å¸Â1²ó¤¢¤¿¤ê2000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢´ü´ÖÃæ2000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢Âç¼êÅ¹ÊÞ¤Î¾ì¹ç¤Ï10¡ó¡Ê¾å¸Â1000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢´ü´ÖÃæ1000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡£
¡¡´ä¼ê¸©ÌîÅÄÂ¼¤Ç¤Ï¡¢11·îÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¡¢25¡ó´Ô¸µ¤È¤Ê¤ë¡£¾å¸Â¤Ï1²ó¤¢¤¿¤ê2000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢´ü´ÖÃæ¤ÇºÇÂç5000¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡»³·Á¸©¿¿¼¼ÀîÄ®¤Ç¤Ï¡¢10¡ó´Ô¸µ¤È¤Ê¤ë¡£¾å¸Â¤Ï1²ó5000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢´ü´ÖÃæ¤Ç5000¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤Ç¤â10¡ó´Ô¸µ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¾å¸Â¤Ï1²ó1000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢´ü´ÖÃæ5000¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾ì½ê ´ü´Ö ´Ô¸µÎ¨ ËÌ³¤Æ»ÃÎÆâÄ® 11·î1Æü(¶â)～12·î31Æü(²Ð) 20¡ó¤Þ¤¿¤Ï10¡ó ´ä¼ê¸©ÌîÅÄÂ¼ 11·î1Æü(¶â)～11·î30Æü(ÅÚ) 25¡ó »³·Á¸©¿¿¼¼ÀîÄ® 11·î1Æü(¶â)～11·î30Æü(ÅÚ) 10¡ó ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô 11·î11Æü(·î)～11·î30Æü(ÅÚ) 10¡ó