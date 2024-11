【ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー】11月1日~ 順次開催

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」と題した、東京・大阪・愛知・鹿児島などの全国9都市を巡回するディズニーストアのポップアップを本日11月1日より開催する。

「ディズニーフラッグシップ東京」は、「想像の、その先へ。」をコンセプトにした日本最大の規模を誇るディズニーストアの旗艦店。ディズニーフラッグシップ東京ならではのコンテンツを取り入れた本イベントは11月1日よりスタートする東京を皮切りに、大阪・愛知・鹿児島など全国9都市を巡回し、全国のゲストへ究極のショッピング体験を届けてくれる。

今回は、巡回1都市目の東京・羽田空港内で展開されるポップアップストアのメディア向け内覧会が実施されたので、店内の様子や限定アイテムを撮り下ろしで紹介していく。

「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスがお出迎え

会場に到着し、まず目についたのはミッキーマウスの大きなスタチュー。ディズニーフラッグシップ東京のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮した装いとなっており、今回のイベントのキービジュアルにも使用されている。

このスタチューは特別フォトスポットとして設置されているので、自由に撮影が可能。買い物を楽しむだけでなく、会場内にはこういった楽しめるポイントが用意されているのも嬉しい。

そのほか、店内には様々な装飾が施されているので、期間限定の特別な空間をたっぷり楽しんでいただきたい。

入口では大きなミッキーのスタチューがお出迎え。ディズニーフラッグシップ東京のシンボルである「魔法使いの弟子」の装いとなっている

スタチューの横にも可愛い装飾

衣装違いのミッキーもいる

このアクリルパネルはディズニーフラッグシップ東京の装飾をモチーフにしたものだそう

店内には原画を模したイラストも

今回のイベントのテーマは魔法に“魔法”に関連するものとなっていて、この装飾も魔法のエフェクトをイメージさせる

これは外側から見られるパネルの一部。ディズニー作品のキャラクターたちが多数デザインされていて見ているだけで楽しい

ご当地アイテムは要チェック! 各会場限定デザイングッズが登場

今回のイベントでは全会場を通じて、「魔法使いの弟子」姿のミッキーがデザインされたショッピングバッグ、キーチェーン、ミニタオル、ステッカーのほか、旅行スタイルがキュートなミッキー&ミニーのぬいぐるみキーホルダーなどが販売される。

さらに各会場限定のご当地アイテムも用意されており、東京・羽田空港内会場ではパイロットの格好をしたミッキーがデザインされ、「HANEDA」という文字入りのトートバッグとキーチェーンが登場。会場限定アイテムは各地でそれぞれデザインが異なるようなので、見つけたらぜひ手に入れていただきたいアイテムの1つだ。

ショッピングバッグ

裏と表でデザインが異なる

キーホルダー

ミニタオル

旅行スタイルのミッキーとミニーぬいぐるみキーホルダー

同じ装いのうるぽちゃちゃん ぬいぐるみも用意されている

ご当地限定デザインのトートバッグ。他の会場では文字などデザインが異なるとのこと

こちらはキーホルダー

クラシックなデザインのシリーズアイテムも登場。缶バッチは5種+シークレットが用意

巾着入りクッキー。プレゼントとしても喜ばれそう

ポップなカラーリングのエコバックは全5種

ステッカー

ディズニーストアクラブ会員限定グッズのぬいぐるみ。300個限定販売となっており、購入特典にチャームが付いてくる

また、羽田空港の各ターミナル内に設置されているディズニーストアの自動販売機では、ミッキーたちがデフォルメされた姿が可愛いぬいぐるみ「うるぽちゃちゃん」シリーズの空港限定デザイン商品などを購入することができる。

今回登場するのは、フライトジャケットとフライトキャップ&ゴーグルを身に着けたパイロットスタイルのミッキーマウスのぬいぐるみ。ジャケットに飛行機マークがあしらわれたこだわりのデザインとなっており、旅の思い出やお土産にもぴったりな商品だ。なお、羽田空港だけでなく、ほかの空港に設置されているディズニーストア自動販売機でも入荷次第順次販売されるとのこと。

自動販売機で購入した商品はオリジナルの可愛い袋に入れられており、中にはミッキーやミニーがデザインされたカードも付いてくる。このカードのデザインは自動販売機が設置されている場所によって異なるようで、例えば羽田空港第一ターミナルに設置された自動販売機からはミニーがデザインされたカードを確定で手に入れることができるようになっている。

ミッキーデザインの自動販売機。かなり目立つのですぐに見つけられるかと思い。今回お披露目されたのは羽田空港第一ターミナル内に設置されているもの

上からミッキーが覗いている…

空港自動販売機限定 うるぽちゃちゃん ぬいぐるみは1,800円。そのほか、2023年に発売された空港限定のツムツムぬいぐるみなども購入できる

タッチパネル操作で購入。クレジットカードや電子マネーなど様々な決済に対応

商品は可愛いオリジナルの袋に入って出てくる

可愛すぎ

ジャケットに飛行機マークも

商品を1つ購入ごとにカードが1枚入っている。カードのデザインは全3種で、自動販売機が設置されている場所でもらえるカードデザインが異なる

今回は「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」のスタートとなる東京・羽田会場でのレポートとなったが、今後は全国各地で順次開催される予定となっているので、場所やスケジュールなどを確認し、近くの会場があればぜひ立ち寄って、期間限定の特別な空間でのショッピングなどを楽しんでいただきたい。

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」スケジュール

東京会場

場所:羽田空港 第1ターミナル 2F

会期:11月1日~12月2日

営業時間:9時30分~18時30分

□「羽田空港 第1ターミナル」のページ

大阪会場

場所:心斎橋PARCO 9F

会期:12月9日~2025年1月6日

営業時間:10時~20時

□「心斎橋PARCO」のページ

愛知会場

場所:中部国際空港 セントレア 第1ターミナル 4階

会期:2025年1月14日~2025年2月11日

営業時間:10時~18時

□「中部国際空港 セントレア」のページ

鹿児島会場

場所:アミュプラザ鹿児島 2F

会期:2025年2月19日~2025年3月23日

営業時間:10時~20時

□「アミュプラザ鹿児島」のページ

※会場情報は特設サイトにて随時更新される予定

(C) Disney (C) Disney/Pixar (C) & (TM) Lucasfilm Ltd. (C) 2024 MARVEL

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.