Luminox Audioのリケーブル、11月1日から値下げ。一般販路での受注も開始
RUBEUS
アユートは、直販サイトと e☆イヤホン、フジヤエービックで販売しているLuminox Audioのイヤフォン用リケーブル「RUBEUS」、「SAPPHIRUS」、「SARDONIX」を11月1日から価格改定して値下げすると共に、一般販路での受注を開始する。LNA-RUB-CM2P-31「RUBEUS CIEM 2pin 3in1 plug」55,000円→49,500円 LNA-RUB-MMCX-31「RUBEUS MMCX 3in1 plug」55,000円→49,500円 LNA-SAP-CM2P-31「SAPPHIRUS CIEM 2pin 3in1 plug」55,000円→49,500円 LNA-SAP-MMCX-31「SAPPHIRUS MMCX 3in1 plug」55,000円→49,500円 LNA-SAR-CM2P-31「SARDONIX CIEM 2pin 3in1 plug」121,000円→99,000円 LNA-SAR-MMCX-31「SARDONIX MMCX 3in1 plug」121,000円→99,000円
RUBEUSは、超高純度 OCC(単結晶無酸素銅)線と高純度銀メッキ銅線による8芯構造、SAPPHIRUSは、銀メッキ加工を施した超高純度OCC線と高純度銀メッキ銅線による8芯構造、SARDONIXは、銀メッキ加工を施した超高純度OCC線と銀メッキ銅線、伝導性の高いグラフェン加工銅線を各2本使用した4芯構造を採用。
コネクターにはそれぞれIEM 2pinとMMCXを採用し、プラグ部には3.5mmアンバランスと2.5mm/4.4mmバランス接続が簡単に切り替えできるL字タイプの3in1マルチプラグを採用している。
SAPPHIRUS
SARDONIX