Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¡¼êÏÃ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¡Ö»ä¤Î¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤À¤ì¤â¤¬Ê¸²½¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ñºÝ²ñµÄ£²£°£²£´¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤È¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÎò»ËÊ¸²½ºâÃÄ¡¡¥¢¡¼¥Ä¥«¥¦¥ó¥·¥ëÅìµþ¤Ï¡¢ÍèÇ¯³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖÅìµþ£²£°£²£µ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ò¸«¿ø¤¨¡¢£±£°·î£²£¹Æü¤«¤é£±£±·î£³Æü¤Þ¤ÇÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ßÀ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç»Ñ¤òÉ½¤¹¤È¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»ä¤ÏÅìµþ£²£°£²£µ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î±þ±ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤´±ï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¼êÏÃ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢£´¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Â£Ï£Ï£Í¡×¤Î¸µ¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦µÜÂôÏÂ»Ë¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê¤·¤¿¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ÃÏµå¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£Ä¹ßÀ¤Ï¡Ö¡ØºòÆü¡Ù¤ä¡ØÌÀÆü¡Ù¡¢¡ØÍ§Ã£¡Ù¡¢¡ØÃÏµå¡Ù¤Ê¤É¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¹ç¤¦¼êÏÃ¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÏÃ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬»ä¤Î¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤Î£±¤Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¸²½¤È¤Ï¡¢¼«Í³¤ÎÁªÂò¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¼«¸Ê¼õÍÆ¤ÈÂ¾¼Ô¼õÍÆ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤È¼Ò²ñ¤ò¡¢³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·Ò¤°¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£