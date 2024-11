串カツにラーメンも！ カレーの新たなおいしさを感じられる注目の4軒

連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん \(^o^)/”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2024年10月は、さまざまな方向からカレーを楽しむことができる注目の4店が登場。

【カレーおじさん\(^o^)/の今月のカレーとスパイス】2024年10月を振り返る

10月もさまざまなカレーやスパイス料理をご紹介しました。インドカレー、スパイスカレーはもちろん、カレーラーメンやカレー串カツという変わり種も。

カレー、そしてスパイスの可能性は無限です。さまざまな料理と融合してその魅力をより高めてくれたり、新たな発見で楽しませてくれたりする存在。色々と食べれば食べるほどその魅力にはまっていくと同時に、スパイスの薬効で元気になってくる気もします。晴れれば暑く、雨が降れば寒く、気温も不安定な今のような時期は、特にスパイスパワーで体調と精神の安定をはかりたいですね。

というわけで10月にご紹介したカレーとスパイスのお店は以下4店舗。

カレー好きも串カツ好きも要チェック! 祖師ヶ谷大蔵に誕生した注目店インドカレーを大阪的スタイルで提供する人気店が繁華街から住宅街へ移転カレー激戦区で人気のカレー店の跡地に入ったのは姉妹店でした目黒から巣鴨そして梅島へ移転したラーメン店の絶品カレーラーメン

多角的にカレーを楽しめる4店舗となっております。気になったらブックマークしておいてください!

【第1週のカレーとスパイス】ソースの代わりにカレー!? 祖師ヶ谷大蔵にカレー串カツ専門店が誕生「かれー串かつ キダムマサラ」

今やカツカレーは世界中で人気の日本食と言って差し支えないほどの存在となりました。カツとカレーの相性の良さは誰もが知るところ。そんな中で変わり種の新店舗が誕生しました。その名も「かれー串かつ キダムマサラ」。2024年8月15日、祖師ヶ谷大蔵駅の北口からすぐ近くにオープンしたお店です。

2024年8月15日、祖師ヶ谷大蔵にオープン

店主は幼少の頃からのカレー好きで、上京後にカレーを自炊するようになり、三軒茶屋の串カツメインの居酒屋でアルバイトをしながら串うちと揚げを習得。その中で出会ったネパール人スタッフにカレー作りを習い、自分でも本などで学びカレー作りを覚えたとのこと。

店内の様子

「カレーとカツって合うじゃないですか。だったらカレーと串カツも当然合うんですが、それを専門にやっているお店って見当たらないので、いけるんじゃないかと思って!」と笑顔で語るマスター。

その通りです。串カツ専門店でカレールウやカレーパウダーを置いてあるお店は時折見かけます。しかしキダムマサラはそのレベルではありません。カレーソース自体が3種類もあるほどに、カレーと串カツの組み合わせに力を入れているのです。

写真左から「カマンベール」「うずら」「かいせん」「ぶた」、カレーソースは「クラシック」(小サイズ)

まずは串カツを色々とオーダー。「ぶた」280円、「かいせん」300円、「うずら」180円、「カマンベール」280円を。「かいせん」は日替わりで、この日は帆立の貝柱でした。カレーソースはクラシック、オリジナル、ビンダルーの3種。どれも気になりますが「クラシック」300円(小サイズ)を注文しました。

濃厚なカレーソースをつけて、いただきます!

専門店だからこその素材を活かした串カツのおいしさはもちろん、カレーソースが実に面白い仕上がり。玉ねぎベースで野菜の甘みを感じる濃厚なカレーソースで、このままご飯にかけてもおいしいだろうカレー。ソースのカレー味ではなく、スパイスカレーそのものを串カツにつけて食べている感覚。

「キダムマサラプレート」(小)

ご飯が食べたい方にはカレーライスのプレートもありますし、串カツとカレーソースとご飯のプレートもあります。「キダムマサラプレート」1,300円(小)を、ビンダルーソースで注文。ビンダルーとは南西インドゴア地方の名物料理ですが、それをソースにしているところや、副菜にキャベツのトーレン(ココナッツを使って炒め蒸す南インド料理))があるあたりもカレーマニア心をくすぐります。こちらも程よい酸味とスパイス感のビンダルーソース。ご飯と一緒に食べれば当たり前のように合いました。

「前菜3種」

串カツのみならず他の料理も良いです。「前菜3種」550円は鶏ハム、自家製黒酢ピクルス、マスタードポテトサラダ。それぞれ丁寧に作られていてこの価格は実にお得。一見普通そうに見えるメニューにも、フックになるハーブやスパイスを使っていてそれがおいしさにつながっています。

「麻辣ポークキーマのあたま」

「麻辣ポークキーマのあたま」680円は中華風のキーマを全粒粉クラッカーの上にのせていただきます。このキーマもネギの存在感があり、ご飯にも合うこと間違いなしの味。

「山椒香るジンジャー」

飲み物も「山椒香るジンジャー」780円など、スパイスラバーが喜ぶメニューがあり、スパイス好きにはたまらない居酒屋と言えるでしょう。

曜日限定でランチ営業もしているので昼にカレーライスを楽しむも良し、夜にさまざまなカレーソースで串カツを楽しむも良し。近くにあったら定期的に通いたいお店です。スパイスカレー好きで串カツ好きな方には確実に刺さるお店。

テーブル席

カウンターメインですがテーブル席も1セットあります。何人かで行ってカレーソースを食べ比べるのがおすすめ。僕もまだ食べていないオリジナルソースを確かめに、また行きたいと考えています。

【第2週のカレーとスパイス】繁華街から住宅街へ。大阪の人気カレー店「ほなまた」が移転してパワーアップ!

<店舗情報>◆かれー串かつ キダムマサラ住所 : 東京都世田谷区祖師谷3-1-17 2FTEL : 050-1516-5995

大阪は言わずと知れたスパイスカレーの激戦区であり、創作系の自由なスパイスカレーを多く見かけますが、中にはオーセンティックな現地料理をわかりやすくスパイスカレー的なスタイルで提供しているお店もあります。

エメラルドグリーンの外観が目印の「ほなまた」

今回ご紹介する「ほなまた」も、インド料理をスパイスカレー的に表現したお店。2024年7月15日に今里駅と鶴橋駅のちょうど間くらいの位置に移転オープンしました。

店内のカウンター席

テーブル席も用意

エメラルドグリーンの鮮やかな外観が印象的なお店。中に入ると移転前のお店よりかなり明るくなっていて、居心地の良い空間です。

取材日のメニュー

こちらのカレーは先述したようにオーセンティックなインド料理をベースとしていて、定番メニューの野菜カレーと限定メニューのカレーがいくつかあります。僕のお気に入りは野菜カレー。

写真手前が「野菜カレー」

野菜カレーは肉や魚のうまみに頼れないのでごまかしが利かず、シェフの実力が特に出る料理だと思っているのですが、こちらの野菜カレーはベースのマサラ自体のレベルが高く、野菜のみでありながらしっかりと印象に残る力強さがあります。

「野菜カレーチキン付き」に「ヒイカのアチャール」をトッピングして注文

今回は「野菜カレーチキン付き」1,200円の小盛(-50円)と「ヒイカのアチャール」200円をトッピングして注文。付いてくるチキンは、限定の「西インド風チキンカレー」のこと。青唐辛子の爽やかな辛さとヨーグルトの優しさが印象的なカレーです。

野菜カレーに付いてくるチキン(西インド風チキンカレー)

写真を見るともうひとつカレーがあることがわかると思いますが、こちらはダル。豆のカレーです。というわけで2種盛りで注文しても実質3種盛りというお得感があるのがうれしいところ。

酸味とうまみの利いた「ヒイカのアチャール」はカレーのアクセントにぴったり

ダルは優しく他のカレーの味を邪魔せず、混ぜた時に味をつなぐ役割も果たします。ヒイカのアチャールは優しい酸味とヒイカのうまみと良い意味での苦みをスパイスで見事にまとめたもの。副菜にもそれぞれ意味を感じるおいしさであり、ひとつひとつの料理のクオリティが高いです。

「羊のネギマ」

夜にはスパイスおつまみでお酒を飲めるスタイルにもなるということで「羊のネギマ」250円もいただきました。焼き具合も程よく、羊肉のブリンとした食感と長葱のジュワッとした食感のコントラストが楽しく、味わい的にも調和しています。インドでは長葱を使うことは少なく、ネギマというのも日本ならではの発想。

あくまでオーセンティックなインド料理の調理法にこだわりつつも、提供のスタイルが自由なのが大阪的であり、素晴らしいです。

夜はスパイス飲みも◎

シェフは人気スパイスカレー店に1年半勤務した後に「食べログ カレーWEST 百名店」にも選出された「ココペリカレー」の立ち上げメンバーとなった方。その後ココペリカレーで働きながら、同時に人気インド料理店でも6年間アルバイトをしながらインド料理への理解を深めていき「ほなまた」で独立したという経歴の持ち主でもあります。

「カレーと聞くと、辛いという先入観やナンで食べるものだと言うイメージがまだまだ根強いことを移転してより強く感じました。お米に合うインドカレーも、辛くないカレーももちろんあります。たくさんの方に食べていただき、日常の食卓にも取り入れられるくらい身近に親しんでもらいたいです」と語ってくれました。

繁華街から住宅街へ移転したこともあってそのように感じられているようですが、まさにその通りです。インド料理の良さ、おいしさを本格的かつわかりやすく提示してくれる貴重な存在。昼も夜も違う楽しみ方ができる、通い甲斐のあるお店です。

【第3週のカレーとスパイス】下北沢の人気カレー店「カレーの惑星」の跡地に姉妹店がオープン!「CURRY SHOP エイリアンズ」

<店舗情報>◆ほなまた住所 : 大阪府大阪市東成区玉津2-17-15TEL : 不明の為情報お待ちしております

10月10日から27日まで「下北沢カレーフェスティバル2024」が開催中です。元々下北沢はそこまでカレーのお店が多かったわけではないのですが、カレーフェスが開催されるようになってからカレーのお店が増え、普段はカレーを出さないお店もこの時期になるとスペシャルメニューとしてカレーを出すようになったりと、下北沢の町がカレーに染まるような時期となり、毎年盛り上がりを見せています。

お店は一見、写真屋さんですが、中に入ればカレー屋さんです

そんな下北沢の人気店「カレーの惑星」が移転したのですが、その跡地に姉妹店である「CURRY SHOP エイリアンズ」が2024年9月8日に開店しました。

店内はカウンターとテーブル席を用意

何故その流れになったのかと言うと、まず建物の老朽化により取り壊しが決まり、1年以内にカレーの惑星が立ち退かなくてはいけない状況となり、カレーの惑星としても人気店なのでもっと広いお店でとの考えがあったので移転。しかし移転が決定した後に立ち退きのタイミングが3年後に延び、その期間にカレーの惑星とは違う新たなカレーとスパイス料理のお店を出したいと、シェフが社長に直訴して姉妹店がスタートすることになったのだそうです。

「牛すじグリーンカレー」に、トッピングは「塩麹チキンカツ」

確かにエイリアンズはカレーの惑星とはまた違う魅力を持ったカレーを提供しています。「牛すじグリーンカレー」1,300円に「塩麹チキンカツ」280円を、「ホネホネチキンカレー」1,300円に「フライドエッグ」150円をトッピングして注文。

隠し味は、ニラ!

牛すじグリーンカレーはタイ料理のゲーンキョウワン(グリーンカレー)に近いココナッツミルクとハーブの利いたカレーなのですが、タイと違うのはそこにほうれん草やニラが使われているということ。特にニラの風味が程よい隠し味となっていて個性あるおいしさに仕上がっていました。トッピングのチキンカツも塩麹によって柔らかくなっていて食べやすく、満足度も上がります。

「ホネホネチキンカレー」と、トッピングの「フライドエッグ」

ホネホネチキンカレーはシャバッとしたテクスチャーのチキンカレーで、こちらには味噌が隠し味として使われ、その奥深い風味が個性となっています。フライドエッグも想像通り相性の良いトッピングでした。

メニュー名通り、存在感抜群のホネホネチキン

どちらのカレーも隠し味の使い方が絶妙で、よくあるスパイスカレーではなく、このお店オンリーワンの味となっているのがとても良いです。

ピクルスとアチャールは箸休めにピッタリ

卓上には箸休めとして2種、高菜のアチャール、きゅうりとにんじんのピクルスがあり、それを加えると程よい酸味でカレーの味にも変化が出ます。この付け合わせも他にありそうでなかなか無いもの。一見普通に見えてちゃんと個性があるというのが素晴らしいです。

今後の展開を聞いてみると、おつまみやトッピングメニューを増やし、夜の営業時間も長くして、昼はカレー、夜は締めにカレーを食べることができる、飲めるスパイス創作料理屋にしていきたいとのこと。お店にはテイクアウト用の出窓があるのですが、そこで立ち飲みも可能にしたいそうで、さらに楽しいお店となっていきそうです。

テイクアウトにも対応

今回ご紹介したCURRY SHOP エイリアンズも、元々その場所にあって移転したカレーの惑星も、どちらも違う魅力で下北沢のカレーを盛り上げていく存在と言えます。どちらのお店もカレーフェスティバルに参加しているので、カレーフェスに行く方は要チェックですし、行かない方もブックマークしておいて損はないですよ。

【第4週のカレーとスパイス#190】濃厚になったスープがたまらん! 人気スパイスラーメン店が移転リニューアル「東京華山椒®︎」

「tokyo花さんしょう」改め「東京華山椒®︎」として足立区関原にニューオープン

<店舗情報>◆CURRY SHOP エイリアンズ住所 : 東京都世田谷区北沢3-34-3 石川荘TEL : 03-6407-9220

東京・中目黒でスタートし、巣鴨に移転した「tokyo花さんしょう」。以前本連載でも紹介したこちらのお店が、2024年8月4日、店名を「東京華山椒®︎」と変え、足立区関原に移転しました。最寄駅は梅島なのですが歩くと25分ほどかかる場所。しかしそれだけかけて行く価値のあるお店です。

▼過去の紹介記事はこちら

灯籠もある和の雰囲気の店内

新しいお店は雰囲気のある内装。カウンター席ですが小上がりもあり、こちらは家族連れなどで要望があればちゃぶ台を出して使えるようにするそうです。待ち席も石畳に灯籠と、和を感じさせるスタイリッシュな店内が印象的。

小上がりもあります

メニューは時間帯によって変わり、朝は担々麺、昼は辣々麺。週末は夜営業もしています。僕のお気に入りは「CURRY辣々麺」1,200円で、これにローストポークをトッピングするのが大好きなのですが、今回は夜に行ったこともあり、おつまみ的に「ローストポーク 辛みの効いたレッドソース」1,000円からいただきました。

「ローストポーク 辛みの効いたレッドソース」

低温調理で仕上げたローストポーク。写真の手前のパクチーサイドが脂の多い部分、ネギサイドが赤身のしっとり仕上げた部分と、2つの部位を使い、ソースは味噌ベースでマスタード、ホワイトペッパーなどを使ったオリジナル。周りを囲む辣油も自家製です。

そのまま食べても、CURRY辣々麺と一緒に食べてもおいしい!

まずはそのまま食べ比べ、パクチーを巻いたりネギを巻いたりしてまた食べてもまだ量があるたっぷり感。一気に食べたいところでしたが、少し残してCURRY辣々麺と一緒に食べるとまた違う魅力を感じられます。

「CURRY辣々麺」

CURRY辣々麺は提供時に「手前の緑色のオイルの方から酸味を探しながら食べてください」という案内がありました。この緑色のオイルは何かと言うと、トスカーナ産のヴァージンオリーブオイル。案内があるからこそそれをイメージするとより味の深い部分まで感じられます。

スープは以前より濃厚な味わいに

スープは以前より牛のうまみが深くなり、上にのる野菜の味わいも変化。濃厚になった分、ほのかな酸味が程よく重さを消してくれて良いです。カレースパイスも程よい存在感で、香りですべてをつなぐような役割を果たしています。

ローストポークを投入すれば、よりスパイシーな味わいに変化

そして途中から残しておいたローストポークをスープに投入すれば、ローストポーク自体のソースもあいまってよりスパイシーとなり、スパイスラバー的にも大満足の仕上がりとなりました。

内装、案内も含めてより五感で楽しめる料理となり、おいしさの立体感が増しました。どの駅からも遠い場所にありながら、既に店内は盛況で人気店となりつつある様子。行列店となる可能性も高い新たな名店候補。今のうちにチェックしておくことをおすすめします。

<店舗情報>◆東京華山椒®︎住所 : 東京都足立区関原1-19-7TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格はすべて税込

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

