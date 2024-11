ちゃんみながプロデュースするガールズグループのオーディション『No No Girls』が話題を呼んでいる(画像:【No No Girls】/YouTubeチャンネル「BMSG」より)

いまやアイドルの世界にオーディションの存在は欠かせない。近年の主流は、K-POPからの影響もあってサバイバル型のオーディションだ。そうしたなか、これまでにあまりなかったユニークなオーディションが始まっている。その名も『No No Girls』(通称「ノノガ」)。ちゃんみなをプロデューサーに迎えたこのオーディション、どのようなものだろうか?

ちゃんみなが掲げた「3つのNo」

まず、オーディションの概要を説明しよう。

『No No Girls』は、ラッパーでシンガーであるちゃんみながプロデューサーとなったガールズグループオーディションだ。BE:FIRSTを輩出したオーディション『THE FIRST』を主宰したミュージシャン・SKY-HIがCEOを務めるBMSGが、経営とマネジメントで参加。SKY-HIは、オーディションの場にも同席している。

昨年秋に開催が発表され、その後募集期間を経て今年2024年に始動した。応募総数は7000通超。日本だけでなく、韓国やアメリカなど世界各国からのエントリーがあった。

審査の模様は、10月4日からYouTubeで配信がスタート(毎週金曜配信)。Huluの完全版や日本テレビの公式応援番組でも見ることができる。

1次審査から2次審査を経て3次審査まで現在終了。3次審査は合宿形式で6つのチームに分かれてのパフォーマンス披露だったが、ここで20人まで絞られた。次は4次審査となる。

こうしたガールズグループのオーディションは近年多く、注目もされている。ME:Iを生んだ『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』などは、まだ記憶に新しいところだろう。

ではこの『No No Girls』は、どこに特色があるのか?

それはまず、オーディションのタイトルに示されている。昨年秋、オーディション開催を発表した際、ちゃんみなはこんなことを言っていた。

「私はさまざまな場面で『No』と言われてきた人生でした。見た目だったり声だったり曲だったり、あーでもないこーでもないと言われ続けた人生でした。それでも私のことを信じてついて来てくださった方がいて。

『No』と言われてきた人たちを救いたい、そしてその人たちの声を聴きたいと思ってこの名前をつけました」(『音楽ナタリー』2023年11月4日付記事)。

普通、こうしたオーディションのプロデューサーが、ここまで自分をさらけ出すことはない。あくまで客観的に、冷静な目で選ぼうとするだろう。

それに対し、ちゃんみなはプロデューサーでありながら、ひたすら熱い。そのベースには、自分と似た経験をし、似た悩みを抱えてきた女性たちへの共感がある。それがなによりもまず、この『No No Girls』をこれまでなかった異色のオーディションにしている。

そこから、このオーディションのポリシーである「3つのNo」、すなわち「No FAKE(本物であれ=自己表現)」「No LAZE(誰よりも一生懸命であれ=自己理解)」「No HATE(自分に中指を立てるな=自己肯定)」も生まれた。



オーディションをプロデュースするにあたって発せられるメッセージにも共感が集まっている(画像:【No No Girls】/YouTubeチャンネル「BMSG」より)

募集に際しても、「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」というちゃんみなからの異例のメッセージが添えられた。

審査員と候補者の圧倒的な近さ

そういうわけで、オーディションにあたっては、まず声が重視される。簡単に言えば実力主義だが、声にそのひとの人生が感じられるかどうかが最も重要という意味では、単なるスキル主義ではない。

美声かどうか、歌が正確かどうかではなく、「その人の人生が声に乗っていればいい」というのがちゃんみなの考える基本だろう。

公開された2次審査の様子からも、そのことが見て取れた。

2次審査は、ちゃんみなとSKY-HIの前で候補者が課題曲を歌う。それ自体はわりとオーソドックスなやりかただ。

だが違うのは、審査する2人のリアクション。それが実に素直なのだ。



審査にあたるSKY-HI(左)とちゃんみなの様子も話題になった(画像:【No No Girls】/YouTubeチャンネル「BMSG」より)

こうしたオーディションでも、審査員が歌を聴きながら微笑むくらいはあるだろう。だがちゃんみなとSKY-HIは「スゲー」といった感嘆の声をストレートに発し、さらにはSKY-HIがたまらずリズムに乗って体を揺らし始める。そして歌い終わると、ちゃんみなが「これが実力の暴力です」と独特の表現で称賛する。

また、あまりの歌の凄さに最後はちゃんみなが立ち上がって拍手した候補者もいた。彼女の人生に興味を抱いたちゃんみなが、応募の動機を尋ねる。

すると彼女はこれまでネガティブになりがちだった自分を克服したいから受けたと語り、その言葉にちゃんみなが自分の過去と重ね合わせて感極まった表情を見せる場面もあった。

ほかにも、年齢制限で他のオーディションを受けられなかった候補者や、他のオーディションで「目立ちすぎないように」と言われ、自分の個性を否定された気持ちになった経験を持つ候補者も。

「ちゃんみなさんのもとでぜひ」と可愛らしくアピールして場をなごませる候補者もいるが、基本はまさに、そのひとの声、そしてそれを通して伝わってくる人生に耳を傾けるオーディションであることがよくわかる。

先ほど書いたように3次審査はグループ単位でのパフォーマンス審査。ここで求められるレベルは高く、どのパフォーマンスもそれだけで見応え十分だ。

各チームの課題曲は椎名林檎の「本能」や山口百恵の「プレイバックPart2」などもあってバリエーション豊か。あえて「ものまねになりやすい曲」をちゃんみなが選んでいて、そこにどう自分たちのカラーを出していくかが問われる。

だから原曲を自由にアレンジしていいし、ちゃんみなもむしろそれを求める。ちゃんみな自らがグループや候補者に細かくアドバイスをしたり、ひとつのサンプルとして自分で歌ってみせたりする場面も。この審査員と候補者の圧倒的な近さも、従来のオーディションではあまり見られないものだ。

「私は絶対に口パクはさせない」

またたとえデビューしたとしても「私は絶対に口パクはさせない」というちゃんみなの宣言もあった。

踊りながら歌うことはもちろん大変難しいことなのだが、それでも口パクをしないで歌うことは技術的にも可能だと、ちゃんみなは自分の経験を踏まえ主張する。まず声を聞かせてほしいという強い思いが、ここにも貫かれている。



審査に向けた合宿で参加者に語りかけるちゃんみな(画像:【No No Girls】/YouTubeチャンネル「BMSG」より)

そして本番となるパフォーマンス発表。あるグループのパフォーマンスでは、ちゃんみなとSKY-HIが感動して思わず涙ぐむ場面もあった。

「人を泣かせるんだったら、あなたは1000度泣かなきゃいけない」というのはちゃんみなの言葉。それを地で行くような候補者たちの努力の跡が、歌やダンス、そしてその表情からぐいぐい伝わってきたからである。

いずれのグループも実に個性豊か。「ちゃんみなのところにはこんな人たちが集まるんだね」と、パフォーマンスを見ていたボイストレーナーは感嘆していた。

オーディションは、単なる競争ではなく居場所を見つけるためのものになった

日本のアイドルの歴史は、オーディション番組とともにあった。

1970年代の『スター誕生!』からは山口百恵やピンク・レディー、1980年代の『夕やけニャンニャン』からはおニャン子クラブ、1990年代の『ASAYAN』からはモーニング娘。、さらに近年は『Nizi Project』からはNiziUといったように、各時代を代表する女性アイドルがオーディション番組から生まれてきた。その伝統のなかに、この『No No Girls』もある。

だが一方で、女性アイドルのありかたは、一定の価値観に縛られてもきた。たとえば、「アイドル=かわいい」という考えかたはそうだろう。

アイドルとは未完成で未熟な存在で、だからこそ成長するため一生懸命努力する。その姿は確かに魅力的だ。だがそこには保護者的な上から目線が入り込んでいる。アイドルは守られるべきか弱い存在であり、だから「かわいい」。

『No No Girls』には、そんな価値観によって「No」を突きつけられた候補者もいる。その候補者は、他のオーディションを受けてみて、自分の声質を考えたとき「かわいらしいアイドルにはなれない」と悟った。だが歌とダンスで自分を表現したいという思いはどうしても消えない。だからこのオーディションを受けた。

1990年代、平成以降になると、オーディションは候補者同士の競争という側面が強くなった。だがそこでもまだ、年齢などの応募条件がついていることがほとんどだ。『No No Girls』では、その条件さえも取り払って、どんな属性の人かにかかわりなく、ただ自分という存在を表現し、証明することだけを求められる。

つまり、いまオーディションは、単なる競争ではなく、本当の自分らしくありたいという人たちが「ここ」だと言える居場所を見つけるためのものになりつつある。

近年のオーディションが再チャレンジの場になりつつあるのも、そのひとつの表れだろう。『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』などでもその傾向はあったが、それは『No No Girls』も同じ。奇しくも『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』挑戦組からも3人が出場している。

「音楽が好き」で結ばれた仲間として

とにかく、ここまで選ぶ側と選ばれる側とのあいだに上下関係、分け隔てが感じられないオーディションも珍しい。それは、ちゃんみなと候補者たちが、「音楽が好き」という一点で結ばれる仲間でもあるからだ。

オーディションの審査中、「何かを好きって言えることって、現代では宝のようなこと」とちゃんみなが語り出した場面があった。「何が好きかわからない人っていま山ほどいる」。だから、そのなかで「音楽が好きと純粋に言える」ことの素晴らしさを表現に込めてほしい、と。

3次審査の結果を発表した回でも、ちゃんみなは、30人それぞれに合否を伝えるだけでなく、候補者全員の正直な思いを聞き、一人ひとりに真情あふれるメッセージを送っていた。



3次審査では全員に評価と結果が告げられたが、ちゃんみなとSKY-HIの言葉にはリスペクトと感謝の思いがあふれていた(画像:【No No Girls】/YouTubeチャンネル「BMSG」より)

こういう場面をここまでじっくり時間をかけて見せてくれるオーディションもほとんど記憶にない。デビューするまで19回オーディションを受け、18回落ちたというちゃんみなだからこそできることなのだろう。

そんなちゃんみなが、最終的にどのようなガールズグループをつくるのか? これまで見たことのないようなガールズグループが果たして誕生するのか? 期待しつつ見届けたい。

【画像】自然体で審査にあたるSKY-HIとちゃんみなの様子も話題に『No No Girls』のオーディションの様子(5枚)

(太田 省一 : 社会学者、文筆家)