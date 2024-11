【Ghostwire: Tokyo】無料配布期間:11月1日~11月8日まで

Epic Gamesは、PCゲーム配信プラットフォーム「Epic Gamesストア」にて、アクションアドベンチャーゲーム「Ghostwire: Tokyo」の1週間無料配布を11月1日より開始した。配布期間は11月8日まで。

「Ghostwire: Tokyo」は謎の般若面の人物によって引き起こされた大規模な超常現象により、人々が消失してしまった東京を舞台にしたアクションアドベンチャーゲーム。主人公は復讐者となった霊的な存在と手を組み、強力な能力の数々を習得しつつ、未知と対峙し、大規模人体消失の裏に潜む真実を暴いていく。

