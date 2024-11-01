【ファンタジーＳ】２連勝中のカワキタマナレアは大外枠 白毛馬ゴージャスは２枠３番 枠順決定
◆第２９回ファンタジーＳ・Ｇ３（１１月２日、京都競馬場・芝１４００メートル）
出走馬１５頭の枠順が１１月１日、確定した。２連勝中のカワキタマナレア（牝２歳、栗東・杉山佳明厩舎、父ヘニーヒューズ）は大外８枠１５番に決まった。白毛馬のゴージャス（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父ゴールドシップ）は２枠３番、りんどう賞を勝ったヴーレヴー（牝２歳、栗東・武幸四郎厩舎、父サトノクラウン）は５枠９番からスタートを切る。枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順）。
（１） スリールミニョン 永島まなみ
（２） ラヴェンデル 岩田望来
（３） ゴージャス 浜中 俊
（４） モズナナスター 富田 暁
（５） ウォーターガーベラ 北村友一
（６） ハイファイスピード 国分恭介
（７） カルプスペルシュ 佐々木大輔
（８） タマモティーカップ 長岡禎仁
（９） ヴーレヴー Ａシュタルケ
（１０）キャッスルレイク 田口貫太
（１１）ウォーターエアリー 池添謙一
（１２）ダンツエラン 団野大成
（１３）ベルビースタローン 西村淳也
（１４）ニシノクードクール 武藤 雅
（１５）カワキタマナレア 鮫島克駿
※すべて牝２歳、５５キロ。