カワキタマナレア

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◆第２９回ファンタジーＳ・Ｇ３（１１月２日、京都競馬場・芝１４００メートル）

　出走馬１５頭の枠順が１１月１日、確定した。２連勝中のカワキタマナレア（牝２歳、栗東・杉山佳明厩舎、父ヘニーヒューズ）は大外８枠１５番に決まった。白毛馬のゴージャス（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父ゴールドシップ）は２枠３番、りんどう賞を勝ったヴーレヴー（牝２歳、栗東・武幸四郎厩舎、父サトノクラウン）は５枠９番からスタートを切る。枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順）。

（１）　スリールミニョン　　永島まなみ

（２）　ラヴェンデル　　　　岩田望来

（３）　ゴージャス　　　　　浜中　俊

（４）　モズナナスター　　　富田　暁

（５）　ウォーターガーベラ　北村友一

（６）　ハイファイスピード　国分恭介

（７）　カルプスペルシュ　　佐々木大輔

（８）　タマモティーカップ　長岡禎仁

（９）　ヴーレヴー　　　　　Ａシュタルケ

（１０）キャッスルレイク　　田口貫太

（１１）ウォーターエアリー　池添謙一

（１２）ダンツエラン　　　　団野大成

（１３）ベルビースタローン　西村淳也

（１４）ニシノクードクール　武藤　雅

（１５）カワキタマナレア　　鮫島克駿

　　※すべて牝２歳、５５キロ。