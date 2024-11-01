オメガギネス（左）

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◆第１４回みやこＳ・Ｇ３（１１月３日、京都競馬場・ダート１８００メートル、１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権）

　枠順が１１月１日、決定した。今春のフェブラリーＳ（１４着）を除けばすべて３着以内のオメガギネス（牡４歳、美浦・大和田成厩舎、父ロゴタイプ）は５枠８番。昨年のチャンピオンズＣで３着のドゥラエレーデ（牡４歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）は、２枠３番から２０２２年ホープフルＳ以来の勝利を目指す。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）　プロミストウォリア　牡７　西村淳也　５７

（２）　ゲンパチルシファー　牡８　田口貫太　５７

（３）　ドゥラエレーデ　　　牡４　北村友一　５７

（４）　ミッキーヌチバナ　　牡６　Ｍデムーロ５７

（５）　デリカダ　　　　　　牝５　浜中　俊　５５

（６）　ダンテバローズ　　　牡４　団野大成　５７

（７）　ロードアヴニール　　牡４　岩田望来　５７

（８）　オメガギネス　　　　牡４　藤岡佑介　５７

（９）　ハピ　　　　　　　　牡５　幸　英明　５７

（１０）トウセツ　　　　　　牡５　角田大和　５７

（１１）ロコポルティ　　　　牡６　丸山元気　５７

（１２）ミトノオー　　　　　牡４　松山弘平　５７

（１３）アウトレンジ　　　　牡４　横山和生　５７

（１４）リプレーザ　　　　　牡６　国分優作　５７

（１５）サンライズジパング　牡３　鮫島克駿　５６