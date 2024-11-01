◆第１４回みやこＳ・Ｇ３（１１月３日、京都競馬場・ダート１８００メートル、１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権）

枠順が１１月１日、決定した。今春のフェブラリーＳ（１４着）を除けばすべて３着以内のオメガギネス（牡４歳、美浦・大和田成厩舎、父ロゴタイプ）は５枠８番。昨年のチャンピオンズＣで３着のドゥラエレーデ（牡４歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）は、２枠３番から２０２２年ホープフルＳ以来の勝利を目指す。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１） プロミストウォリア 牡７ 西村淳也 ５７

（２） ゲンパチルシファー 牡８ 田口貫太 ５７

（３） ドゥラエレーデ 牡４ 北村友一 ５７

（４） ミッキーヌチバナ 牡６ Ｍデムーロ５７

（５） デリカダ 牝５ 浜中 俊 ５５

（６） ダンテバローズ 牡４ 団野大成 ５７

（７） ロードアヴニール 牡４ 岩田望来 ５７

（８） オメガギネス 牡４ 藤岡佑介 ５７

（９） ハピ 牡５ 幸 英明 ５７

（１０）トウセツ 牡５ 角田大和 ５７

（１１）ロコポルティ 牡６ 丸山元気 ５７

（１２）ミトノオー 牡４ 松山弘平 ５７

（１３）アウトレンジ 牡４ 横山和生 ５７

（１４）リプレーザ 牡６ 国分優作 ５７

（１５）サンライズジパング 牡３ 鮫島克駿 ５６