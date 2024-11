NCT WISH、日本1stアルバム『WISHFUL』最新ビジュアル＆トラックリスト公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『2024 NCT WISH ASIA TOUR LOG in JAPAN』は、全国6都市12公演すべてがソールドアウト!

NCT WISHが、12月25日にリリースする日本1stアルバム『WISHFUL』の最新ビジュアルとトラックリストが公開された。

タイトル曲「Wishful Winter」をはじめ、「FAR AWAY」「Touchdown」「CHOO CHOO」「P.O.V」「Our Adventures」など、本アルバムのために制作された新曲6曲と、2024年1月にパフォーマンスビデオがYouTube限定で公開され、ファンからの高い人気を誇る「NASA」のフルバージョンが待望の音源化。

他にも、NCT NEW TEAM(仮)としてのプレデビュー曲「Hands Up」「We Go!」や、NCT WISHのデビューシングル「WISH (Japanese Ver.)」「Sail Away (Japanese Ver.)」「Songbird (Japanese Ver.)」「Tears Are Falling (Japanese Ver.)」など、NCT WISHがこれまで育ててきた楽曲も収録される。

11月3日、石川県・本多の森北電ホールを皮切りに始まるNCT WISHとして初のアジアツアー『2024 NCT WISH ASIA TOUR LOG in JAPAN』は、全国6都市12公演、全公演がソールドアウト。12月25日のアルバムリリースに向けて、全国にNCT WISHがWISHFULな公演を届ける。

リリース情報

2024.12.25 ON SALE

ALBUM『WISHFUL』

<収録曲>

1. Wishful Winter

2. WISH (Japanese Ver.)

3. Songbird (Japanese Ver.)

4. FAR AWAY

5. We Go!

6. Touchdown

7. Hands Up

8. Sail Away (Japanese Ver.)

9. CHOO CHOO

10. NASA

11. P.O.V

12. Tears Are Falling (Japanese Ver.)

13. Our Adventures

NCT OFFICIAL SITE

https://nct-jp.net/