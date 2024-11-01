【京王杯２歳Ｓ】前走６馬身差Ｖヒシアマンは４枠６番 重賞連勝めざすエイシンワンドは３枠３番 枠順決定
◆第６０回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２日、東京競馬場・芝１４００メートル）
枠順が１１月１日、決定した。初戦は後の重賞勝ち馬（アルテヴェローチェ）の２着に敗れたが、前走が６馬身差圧勝のヒシアマン（牡２歳、美浦・堀宣行厩舎、父モーリス）は４枠６番に決定。小倉２歳Ｓを２番手から押し切ったメンバー唯一の重賞ウィナーのエイシンワンド（牡２歳、栗東・大久保龍志厩舎、父ディスクリートキャット）は３枠３番、重賞勝ち馬を母に持つヤンキーバローズ（牡２歳、栗東・上村洋行厩舎、父エピファネイア）は３枠４番に決まった。枠順は以下の通り（左から馬番、馬名、性、騎手、斤量）。
（１） キタノクニカラ 牝 杉原 誠人 ５５
（２） リアルショット 牡 三浦 皇成 ５６
（３） エイシンワンド 牡 幸 英明 ５６
（４） ヤンキーバローズ 牡 岩田 康誠 ５６
（５） エンドレスサマー 牡 横山 和生 ５６
（６） ヒシアマン 牡 藤岡 佑介 ５６
（７） パンジャタワー 牡 松山 弘平 ５６
（８） マリノトニトゥルス 牝 原 優介 ５５
（９） バニーラビット 牡 荻野 極 ５６
（１０）クラスペディア 牡 小崎 綾也 ５６
（１１）マイネルチケット 牡 戸崎 圭太 ５６
（１２）シンフォーエバー 牡 田辺 裕信 ５６
（１３）レモンバーム 牝 Ｍデムーロ ５５
（１４）カガバベル 牡 石川裕紀人 ５６
※全て２歳