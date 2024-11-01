ヒシアマン

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◆第６０回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２日、東京競馬場・芝１４００メートル）

　枠順が１１月１日、決定した。初戦は後の重賞勝ち馬（アルテヴェローチェ）の２着に敗れたが、前走が６馬身差圧勝のヒシアマン（牡２歳、美浦・堀宣行厩舎、父モーリス）は４枠６番に決定。小倉２歳Ｓを２番手から押し切ったメンバー唯一の重賞ウィナーのエイシンワンド（牡２歳、栗東・大久保龍志厩舎、父ディスクリートキャット）は３枠３番、重賞勝ち馬を母に持つヤンキーバローズ（牡２歳、栗東・上村洋行厩舎、父エピファネイア）は３枠４番に決まった。枠順は以下の通り（左から馬番、馬名、性、騎手、斤量）。

（１）　キタノクニカラ　　　牝　杉原　誠人　５５

（２）　リアルショット　　　牡　三浦　皇成　５６

（３）　エイシンワンド　　　牡　幸　英明　　５６

（４）　ヤンキーバローズ　　牡　岩田　康誠　５６

（５）　エンドレスサマー　　牡　横山　和生　５６

（６）　ヒシアマン　　　　　牡　藤岡　佑介　５６

（７）　パンジャタワー　　　牡　松山　弘平　５６

（８）　マリノトニトゥルス　牝　原　優介　　５５

（９）　バニーラビット　　　牡　荻野　極　　５６

（１０）クラスペディア　　　牡　小崎　綾也　５６

（１１）マイネルチケット　　牡　戸崎　圭太　５６

（１２）シンフォーエバー　　牡　田辺　裕信　５６

（１３）レモンバーム　　　　牝　Ｍデムーロ　５５

（１４）カガバベル　　　　　牡　石川裕紀人　５６

　※全て２歳