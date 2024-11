トクサントークショーも！あそVIVA本店 サンケイバッティングセンター

三恵観光が運営する複合型アミューズメント施設「あそVIVA本店」・「サンケイバッティングセンター」は、2024年11月23日(土)〜24日(日)に周年祭を開催します。

あそVIVA本店 サンケイバッティングセンター

あそVIVA本店の15周年を記念し、2024年11月23日(土)、「トクサンTV」のトクサンをサンケイバッティングセンターに招き来場者参加型のイベントを行います。

【イベント概要】

日付:2024年11月23日(土)

時間:11:00〜13:00

場所:サンケイバッティングセンター

<タイムスケジュール>

11:00〜12:00 野球講座

12:00〜12:20 質疑応答 トークショー

12:20〜13:00 じゃんけん大会

13:00〜 サインお渡し会

タイムスケジュール及びイベント内容は一部変更となる場合があります。

・当日の入場について

午前10時〜11時にチケット購入ページを提示していただき入場

・動画・写真撮影は可能ですが、他のお客様のご迷惑にならないようお願いします。

【参加方法】

チケット販売プラットフォーム「LivePocket-Ticket-(ライヴポケット)」での電子チケットを購入された方限定での案内になります。

販売開始 : 2024年11月1日(金)10:00

購入ページ: https://t.livepocket.jp/e/hlm23

※チケットをお持ちでない方は、イベント中、入場いただけません。

ご注意下さい。

【チケット概要】

●野球講座が直接受けられる!「プレミアムチケット」(税込2,000円)

・小中学生のみ購入可能

・トークショー

・じゃんけん大会

・野球講座の「受講」

●通常チケット(税込1,500円)

・誰でも購入可能

・トークショー

・じゃんけん大会

・野球講座の「見学」

トクサンTVロゴ

「トクサンTV」トクサン

このイベントは、サンケイバッティングセンターを利用している野球ファンの方に、思い出に残る時間を提供したいと考案されました。

【店舗概要】

店舗名 : サンケイバッティングセンター

所在地 : 〒620-0882 京都府福知山市堀小字上高田2148-1

定休日 : 年中無休

営業時間: 10:00〜24:00

店舗HP : https://www.sap-f.com/

