熱い戦いを更に盛り上げるゲスト＆会場内コンテンツ公開！eスポーツ2days

eスポーツ2days

eスポーツ選手権実行委員会は「eスポーツ2days」と題して、11月9日(土)に「第4回全日本eスポーツ実況王決定戦」、11月10日(日)に、「U19eスポーツ選手権2024」をGメッセ群馬で開催。

両日ともに全国規模のeスポーツ大会を観戦できるほか、大会タイトルの試遊ブースの設置やポケモンユナイトの体験会、グッズ販売等、様々なコンテンツを展開し、群馬のおいしいグルメが堪能できるキッチンカーを出店します。

また、eスポーツに関連する豪華なゲストが「eスポーツ2days」を一層盛り上げます!

eスポーツになじみのある方だけでなく、様々な方が楽しめるような2日間です。

■スポンサー企業

OMEN、ハーマンミラージャパン株式会社、ソニー株式会社、株式会社コシダカホールディングス、ハーゲンダッツ ジャパン株式会社、株式会社群馬銀行、しののめ信用金庫、Razer、ローランド株式会社、AFTER 6 LEAGUE、株式会社ジーシーシー、株式会社セキチュー、テルモ株式会社

【第4回全日本eスポーツ実況王決定戦】

■「第4回全日本eスポーツ実況王決定戦」開催概要

需要が拡大しているeスポーツ実況者の登竜門として定着させ、eスポーツ周辺産業に不可欠な実況者の育成を図ることを目的とした、日本を代表する全国唯一のeスポーツ実況者大会。

eスポーツ実況の登竜門大会として2021年から開催し、2024年が4回目となる。

11月9日(土)にGメッセ群馬で開催する決勝大会では、予選を勝ち抜いた8名の選手による『ストリートファイター6』の実況バトルが繰り広げられる。

1対1の対戦形式で、選手が交互にプレイ動画に実況を行うトーナメント戦。

プロeスポーツキャスターなどを審査員に迎えた決勝の舞台で、参加選手は頂点の実況王を目指す。

■日時

令和6年11月9日(土) 10:00〜17:00(予定)

※試合進行により時間は前後する可能性があります。

■場所

Gメッセ群馬 展示ホールC(群馬県高崎市岩押町12-24)

■入場料

無料

■会場コンテンツ

・第4回全日本eスポーツ実況王決定戦 決勝大会(ストリートファイター6)

・ストリートファイター6体験コーナー

・ポケモンユナイト体験会

・GRAHTストア出張所(ストリートファイター6の関連グッズなどを販売)

・キッチンカー出店

・スポンサーブースなど

■出演者

審査員長 :平岩康佑 氏(eスポーツキャスター)

特別審査員 :アール 氏(eスポーツキャスター)

審査員 :RaMu 氏(タレント、ストリーマー)、岐部昌幸 氏(放送作家)

メインMC :大和周平 氏(eスポーツキャスター)

アシスタントMC:鈴木絵理 氏(声優e-Sports部)

※当日は、群馬県公式YouTubeチャンネル「tsulunos」でライブ配信を行います。

【U19eスポーツ選手権2024】

■「U19eスポーツ選手権2024」開催概要

eスポーツを通じた若者の戦略的思考やコミュニケーション能力の向上、群馬県のeスポーツが世界に認知されることを目的とした日本を代表する全国規模のeスポーツ大会。

全国初の「都道府県・学校の枠にとらわれない、自由なチーム編成」が可能な19歳以下の国内最強を決定するeスポーツ大会で、2024年で5回目の開催となる。

競技タイトルは、「League of Legends」と「VALORANT」の2部門に決定。

10月に実施したオンライン予選を勝ち抜いた6チーム(League of Legends:4チーム、VALORANT:2チーム)が、11月10日(日)にGメッセ群馬で開催されるオフライン決勝大会で熱い戦いを展開する。

■日時

令和6年11月10日(日) 10:00〜19:00(予定)

・VALORANT部門 決勝 11:30〜

・League of Legends部門 決勝 16:30〜

■場所

Gメッセ群馬 展示ホールC(群馬県高崎市岩押町12-24)

■入場料

無料

■会場コンテンツ

・U19eスポーツ選手権2024 決勝大会(League of Legends、VALORANT)

・VALORANT試遊コーナー

・U19eスポーツ選手権 Limited Shop(League of Legends、VALORANTを展開するRiot Gamesの公式グッズを販売)

・キッチンカー出店

・スポンサーブースなど

■出演者

メインMC :平岩康佑 氏

アシスタントMC:高橋麻里 氏、城内由茄子 氏(声優e-Sports部)

※高橋麻里 氏の「高」は正式にははしごだか

実況 :syouryu 氏(LoL部門)/ふり〜だ 氏(VALO部門)

解説 :Revol 氏(LoL部門)/yue 氏(VALO部門)

ゲスト :大友美有 氏(LoL部門)/RaMu 氏(VALO部門)

英語実況 :Kaizer 氏(LoL部門、VALO部門)

英語解説 :JapaneseKoreanUG 氏(LoL部門)/TORANECO 氏(VALO部門)

※当日は、群馬県公式YouTubeチャンネル「tsulunos」でライブ配信を行います。

