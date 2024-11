店舗ごとにサイズのカスタマイズが可能！アサヒ・ドリーム・クリエイト「超軽量スチレンボード壁面装飾什器」

アサヒ・ドリーム・クリエイトは、新商品「超軽量スチレンボード壁面装飾什器」を発表します。

アサヒ・ドリーム・クリエイトは、新商品「超軽量スチレンボード壁面装飾什器」を発表。

この商品は、低コスト&超軽量で木製什器にに劣らない美しいビジュアルと設置の容易さを両立し、店舗販促を強力にサポートします。

独自の「折り曲げ技術」と「被せつなぎ」技術により、輸送や設置の手間を削減しながらも、迫力のある大型ビジュアルを実現します。

スチレンボードは、中短期間使用の店頭POP(広告)の素材として使われることが多いですが、大型ディスプレイ内装装飾として使用出来るよう、組み立てを工夫。

店舗のスタッフ様でも扱いやすく改良しました。

株式会社AOKI様のオーダースーツ売り場装飾に採用された実績をもとに、店舗ごとにサイズのカスタマイズが可能な仕様にて提供。

店舗のスタッフ様が簡単に設置できるため、全国規模の展開にも最適です。

担当者のコメント:

AOKI様は、2024年9月よりクイックオーダースーツ(QOS)の全店展開に向け、パーソナルオーダースーツ(PO)と両方の展開を同社の強みとしてオーダースーツコーナーを一新し、棚の奥行きを生かした立体的な店内装飾を「迫力ある大型のディスプレイ」でつくりたいと要望されており、幅約5メートルの木製什器に負けないビジュアルをスチレンボードで実現しました。

製作コスト・輸送コスト・設営コストすべての改善を可能にした、迫力ある壁面装飾ツールを過去実績の展示会パネルや劇場スタンディなどの大型什器制作のノウハウを活用して開発しました。

AOKI様などアパレル店舗だけではなく、大きなビジュアルで迫力ある売り場づくりに提案できると考えています。

