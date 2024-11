岩手進学コンサルタントは、2024年11月1日より、公立高校を志望する中学生向けに、過去の倍率データや成績をもとにした「高校受験進学サポートサービス」を先着30名限定で開始します。

岩手進学コンサルタント「高校受験進学サポートサービス」

このサービスは、受験に役立つ過去の公立高校の倍率一覧表の提供や昨年度のデータを用いて、志望校の倍率予測を行い、受験に関する情報提供を行うものです。

さらに、個別の詳細な成績表作成もサポートします。

今回特別割引キャンペーンとして、先着30名様限定で通常料金11,000円(税込)のところ、特別割引価格7,700円(税込)で1時間半の進学相談を提供します。

このサービスは、志望校選定に悩む保護者と生徒に向けた貴重な機会です。

■提供背景

岩手県内の公立高校受験では、毎年変動する倍率や成績に基づく志望校選定に悩む生徒や保護者が多くいます。

そのため、志望校の合格可能性を正確に予測し、個別の成績分析に基づいた進路サポートが必要とされています。

R7年度からは岩手県立高校入試制度も変わります。

岩手進学コンサルタントでは、過去の倍率データや成績表を活用し、データに基づいた受験をサポートすることで、安心して受験に臨める体制を整えました。

今回の特別割引キャンペーンにより、より多くの生徒がこの支援を手軽に利用できる機会を提供します。

■サービスの概要

岩手進学コンサルタントの「高校受験進学サポート」は、志望校選定や受験準備において大きな支援となるサービスです。

公立高校の過去の倍率一覧表を活用し、2024年度の志望校の合格倍率を予測。

さらに、個々の成績をもとにした詳細な分析を行い、進学に向けた的確なアドバイスを提供します。

R7年度の新公立高校入試制度についても詳細情報を提供可能です。

主なサポート内容:

・公立高校の過去の倍率データ分析

・昨年度のデータを活用した志望校の倍率予測

・個別の成績表作成および分析

・合格に向けた最適な受験プランの提案

■特別割引キャンペーン

・通常料金:11,000円(税込)/ 1時間半の個別相談

・先着30名限定割引料金:30%オフの7,700円(税込)/ 1時間半の個別相談

■サービスの利用方法

1. 公式ウェブサイトで予約

2. カウンセリングで、現在の悩みなどをヒアリング

3. 公立高校の過去のデータを使用した現在の学力位置の予測

4. 詳細な成績表を作成し、志望校合格に向けたアドバイスを提供

詳細および予約は、以下のURLから確認してください。

URL: https://iwate-shingaku-consul.com/r7support/

■進学サポート担当者実績

進学サポート担当者は公立高校の14年間平均合格率が96.3%、5年連続岩手県公立高校合格率100%という実績があり、現在も学習塾を運営中。

公立と私立、さらには年度ごとの入試情報があり、親子それぞれにとって最適な選択肢を容易に見つけることができます。

