¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤âÃåÍÑ¤ÇÏÃÂê¡Ä¥É·³ºÊ¤Î¡È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÉÀ½ºî²ñ¼Ò¡¢WSÀ©ÇÆ¤Ë¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤ÎºÊ¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤ÎºÊ¤¿¤Á¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÀ½ºî¤·¤¿¡ÖBLANK SLATE¡×¤¬10·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î1Æü¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö±ó¤¯¤«¤éº£Ìë¤Î°ìÉô¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ª¡×¤È¡¢À¤³¦°ì¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¥·¥å¡¼¥º¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÀ½ºî¡£À¤³¦°ì·èÄê¸å¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤ÎºÊ¤¿¤Á¤¬ÇØÃæ¤Ë¡ÖWorld Series¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤·¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºÝ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥Ë¥àÊÁ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤âÀ½ºî¡£ÇØÃæ¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ¡¢Á°ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖOHTANI¡×¡ÖBETTS¡×¤Ê¤ÉÁª¼êÌ¾¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÌîµå¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¥ä¥Ð¥¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎºîÉÊ¤¬¼Â¸½¤·¡¢±ó¤¯¤«¤éº£Ìë¤Î°ìÉô¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë