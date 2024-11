【すみっコぐらし×サクマいちごみるくキャンディテーマ】12月上旬より順次発売予定

サンエックスは、「すみっコぐらし」とサクマ製菓の「サクマいちごみるくキャンディ」のコラボ商品を12月上旬から全国の販売店やネットショップにて順次発売する。価格は「てのりぬいぐるみ」が各1,650円など。

「すみっコぐらし×サクマいちごみるくキャンディテーマ」では、「サクマいちごみるくキャンディ」パッケージ柄&すみっコたちの表情が可愛いアイテムが登場する。

「いちごみるく」柄のポーチや巾着、まるで本物の「サクマいちごみるくキャンディ」のようなポーチ付きショッピングバッグなど、普段使いしやすいアイテムをはじめ、「てのりぬいぐるみ」もいちごみるく柄で各キャラクターが勢ぞろいする。白とパステルピンク、いちご柄の可愛らしいデザインや、おいしいキャンディをほおばって、おもわず顔がほころぶすみっコたちの表情に注目したい。

そのほか、「リラックマ」、「シュガーココムー」からは、寒い時期にぴったりなお家やティータイムなどのテーマが登場する。さらに、年末のギフトや春の入学に向けて揃えたい「すみっコぐらし」、「リラックマ」文房具&お弁当グッズ、お正月テーマの新アイテムも同時販売される。

すみっコぐらし×サクマいちごみるくキャンディテーマ

スクエアメモ

価格:各385円

レターセット

価格:550円

キャンディ型ダイカット便せん付き

エナージェル ボールペン3C

価格:1,320円

クリアホルダーセット

価格:660円

ミニタオル

価格:各880円

ふにふにシール

価格:各418円

ふにふにタイプ

巾着

価格:1,650円

マチ付き

赤いリボンがかわいい

ダイカットパスケース

価格:2,200円

シュシュ

価格:1,210円

キャンディポーチ付ショッピングバッグ

価格:3,300円

ショッピングバッグを収納できるポーチ付き

ボールチェーンでぶらさげられる

ステンレスボトル

価格:3,520円

:フィギュアマスコット

価格:各2,200円

【ねこ】

キャラクター部分はふわふわのフロッキー素材

【とかげ】

デスクに飾りたくなるサイズ

ぬいぐるみポーチ「やま(いちごみるく)」

価格:2,200円

てのりぬいぐるみセット

価格:3,300円

裏面はコラボロゴの刺しゅう入り

たぴおか(いちごみるく)

【セット内容】

・キャンディポーチ

・てのりぬいぐるみ たぴおか(いちごみるく)

てのりぬいぐるみ

価格:各1,650円

:ぶらさげぬいぐるみ

【しろくま】【ぺんぎん?】【とんかつ】【ねこ】【とかげ】【えびふらいのしっぽ】【やま(いちごみるく)】

価格:各2,090円

クッション

【しろくま】【とかげ】【えびふらいのしっぽ】

価格:3,300円

あつめてぬいぐるみ「やま(いちごみるく)」

価格:2,420円

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.