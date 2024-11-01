小型カメラ＆スマホだけを持ち運ぶ、Wotancraftのカメラ向けポーチ 巾着式の開口部 ライカM向けのサイズも
株式会社オリエンタルホビーは、レンズ一体型カメラなどの収納を考慮したポーチWotancraft（ヴォータンクラフト）「キャンティーナー EDC ポーチ」を10月31日（木）に発売した。
価格は、2Lが1万5,400円。3.5Lが1万8,700円。カラーバリエーションとして、カーキブラウンとチャコールブラックの2色を用意する。
カメラ用ベースとディバイダーが付属し、カメラの携行を意識したポーチ。
2Lにはスマートフォンやイヤホンなどの日常アイテムと、レンズ一体型カメラ1台を収納可能。3.5LモデルはライカMなどのサイズに対応する。
トップカバーの開口部には、ドローストリング（引きひも）式を採用した。また、ストラップ長を素早く調整できるクイックリリースバックルを装備する。
フロントベルトには、別売の「アドオン コンパクト ウォレット」（3,850円）や「アドオン コインポーチ モジュール」（3,300円）などを装着可能。
キャンティーナー EDC ポーチ 2L
外形寸法：約16.5×9.5×17.4cm ショルダーストラップ長：74.5～135cm 重量：約210g
キャンティーナー EDC ポーチ 2L
外形寸法：約20.3×10.4×19.5cm ショルダーストラップ長：74.5～135cm 重量：約240g