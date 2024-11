屋上の地面をキャンバスにして自由にお絵描き！アトレ川越「アウトドアチョークアートパーク」

2024年11月16日(土) 「アトレ川越」にて親子そろって楽しめる屋外チョークアートイベント「アウトドアチョークアートパーク」を開催します。

アトレ川越「アウトドアチョークアートパーク」

開催日時 : 2024年11月16日(土) 10:30〜16:30(最終受付:16:00)

※雨天中止

会場 : アトレ川越屋上(〒350-1122 埼玉県川越市脇田町105番地)

アクセス : JR川越線・東武東上線「川越」駅 徒歩1分

参加費 : 無料

参加条件 : アウトドアチョークアート 無し

参加型巨大チョークアート 中学生以下

定員 : アウトドアチョークアート 無し

参加型巨大チョークアート 200人

参加方法 : 屋上クレアモール側エレベーター前にて受付

公式サイト: https://www.chalk-signart.jp/

アトレ川越の屋上の地面をキャンバスにして自由にお絵描きを楽しめます。

5mを超える参加型巨大チョークアートでは、チョークアーティストと子供たちが協力し、作品を完成させます。

普段体験のできないアーティスト体験が出来ます。

(イベント運営:株式会社CHALK’S)

※チョークは、廃棄予定のチョークを再利用するエコイベントとして、リユースのチョークを使用します。

■『アウトドアチョークアートパーク』について

アウトドアチョークアートは、アトレ川越の屋上をいっぱいに使って、思う存分お絵描きができます。

アートを通じて、家族の絆が深まる素敵な時間を過ごせます。

参加型巨大チョークアートは、川越の蔵造りの町並みをモチーフにした巨大アートを、子供たちとアーティストに共同で制作。

完成した5mを超える巨大アートはアトレ館内に1か月間展示されます。

また、川越駅直結の2階エントランス付近で、地面にアートを描くストリートチョークアートも披露します。

様々なチョークを使い手描きの楽しさが集結する「アウトドアチョークアートパーク」は、お子様はもちろん、大人や高齢者も童心に帰って懐かしのお絵描きを楽しめる希少な機会です。

ストリートアート

巨大チョークアート 1

