純米大吟醸やお酒のセットが当たる！吉乃川「年末年始プレゼントキャンペーン」

吉乃川では、年末年始プレゼントキャンペーンを2024年11月1日に開始しました。

応募期間は2025年1月31日(金)までです。

吉乃川「年末年始プレゼントキャンペーン」

【年末年始プレゼントキャンペーン内容】

期間内に「醸蔵売店」「吉乃川公式オンラインショップ」「吉乃川CoCoLo新潟店」のいずれかで税込【2,000円以上】を購入した応募者の中から抽選で当たります。

豪華賞品

◎特賞(1名様)

純米大吟醸「秘蔵酒」720ml×1本(5,500円相当)

◎入賞(10名様)

極上吉乃川シリーズ 720ml×2本セット(1セット/2,948円相当)

※「秘蔵酒」については

https://yosinogawa.co.jp/cat_name/dentou/

※「極上吉乃川」については

https://yosinogawa.co.jp/cat_name/gokujo/

【キャンペーン応募条件】

以下のいずれかにて【税込2,000円以上】購入された方(下記以外の一般店舗は含まれません)

※(1) 醸蔵と(3) CoCOLO新潟店との合算での応募はできません。

(1) 店舗/酒ミュージアム「醸蔵」

醸蔵内に設置された応募券に必要事項を記載し、売店スタッフにお渡しください。

(税込2,000円以上購入方)

(2) ネット/吉乃川公式オンラインショップ

https://sake-yoshinogawa.shop/

税込2,000円以上購入の上、注文画面【注文備考】欄に合言葉「年末年始は吉乃川」を記入することで、ご応募の受付とさせて頂きます。

※応募条件(2,000円以上)に送料は含みません。

(3) 店舗/吉乃川CoCoLo新潟店

税込2,000円以上購入の上、店内の応募券に表記された二次元バーコード専用フォームに必要事項を記載してください。

※購入のレシート画像添付が必要となります

【応募期間】

2024年11月1日(金)〜2025年1月31日(金)

※2025年2月下旬抽選。

発表は発送をもってかえさせていただきます。

※国内のみのキャンペーンとなります。

