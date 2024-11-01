¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬²¶¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×Àé²ì·ò±Ê¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö·»Äï¡©¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
Kis-My-Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¤µ¤ó¤Ï10·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Îº´Ìî³Ù¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Àé²ì·ò±Ê¡¢¡È¥·¥ã¥É¡¼Àé²ì¡É¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¸ý¸µ¤¬»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö°ì½Ö¡¢·»Äï¡©¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤À¤í¡©Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ»÷¤È¤ë¤Í¤§¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÀé²ì¤µ¤ó¤È¡È¥·¥ã¥É¡¼Àé²ì¡É¤Î¶¦±é¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Àé²ì·ò±Ê¡¢¡È¥·¥ã¥É¡¼Àé²ì¡É¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤À¤í¡©Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×Àé²ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬²¶¤Ç¤·¤ç¤¦¡© #¥·¥ã¥É¡¼Àé²ì #¥·¥ã¥É¡¼¤Î¸ÄÅ¸ #º´Ìî³Ù¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÅìµþÅÔ¿·½É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº´Ìî¤µ¤ó¤Î¸ÄÅ¸¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤¦2¿Í¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤Ê¤É¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤â¡È¥·¥ã¥É¡¼Àé²ì¡É¤È¶¦±éÀé²ì¤µ¤ó¤Ï²áµî¤Ë¤âº´Ìî¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯5·î30Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥·¥ã¥É¡¼Àé²ì¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ø³«¤·¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥·¥ã¥É¡¼Àé²ì¾Ð¤¦¡¡ËÜÅö»÷¤Æ¤ëÇú¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÀé²ì¤µ¤ó¤È¡È¥·¥ã¥É¡¼Àé²ì¡É¤Î¶¦±é¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)