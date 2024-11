2050年の社会のビジョンと実践について！松下政経塾「第5回松下幸之助杯スピーチコンテスト決選大会」

松下政経塾では、2024年11月16日(土)に「第5回松下幸之助杯スピーチコンテスト決選大会」を開催するにあたり、観覧者を2024年11月14日(木)まで募集しています。

松下政経塾では、2024年11月16日(土)に「第5回松下幸之助杯スピーチコンテスト決選大会」を開催するにあたり、観覧者を2024年11月14日(木)まで募集。

2024年度は、国内29都道府県・海外から450名超の応募がありました。

厳正なる一次審査により、決選大会の出場者10名が決定しました。

スピーチテーマは、「2050年の社会のビジョンと実践〜SDGsのその先を描こう〜」です。

最年少9歳、最年長31歳までの若者たちが、「2050年はこんな社会にしたい!」という「想い」や「具体的な実践」を力強くスピーチします。

■出場者一覧(氏名、所属、スピーチタイトル)

【学生の部】

・青木瑛都さん(札幌市立緑丘小学校)「笑顔輝く未来のために」

・長谷部紗世さん(瀬戸SOLAN学園初等部)「今の私にできること〜地球温暖化を食い止めるには〜」

・真田涼佑さん(N中等部)「災害に強い国を次世代へ。」

・田中杏樹さん(捜真女学校高等学部)「パートナーシップの観点からビジョンを掲げる」

・高松ひかりさん(カンタベリー大学)「校則問題と民族性、自分らしさ」

【社会人の部】

・DANG MAI NHIさん(株式会社フードフォース)「文化と持続可能な未来を繋ぐ架け橋」

・平良友依さん(株式会社ルックスケアホールディングス)「障がい者が笑顔で働ける社会を目指して」

・北澤愛友実さん(公務員)「いじめ後遺症の認知を高め、被害当事者が生きやすい社会をつくる」

・高橋智恵さん(架け箸)「共感者が世界を変える」

・吉川莉奈さん(一般社団法人フェアリーエンターテイメント)「エンターテイメントの力で描く2050年の多様性社会」

■開催日時

2024年11月16日(土)13時〜17時30分(開場12時30分)

■大会会場

松下政経塾講堂(神奈川県茅ケ崎市汐見台5-25)

■参加費

無料

■申込方法および締切日時

2024年11月14日(木)までに主催者ウェブサイトより申込みできます。

※定員150名に達し次第、締め切ります。

※公共交通機関を利用いただき、自家用車・バイク・自転車等での来場はご遠慮ください。

■公式YouTubeチャンネルでのライブ配信

決選大会は、松下政経塾公式YouTubeチャンネルでのライブ配信を予定しています(無料)。

■決選大会審査員

・佐伯聡士氏(読売新聞東京本社 取締役・調査研究本部長)※審査員長

・辰野まどか氏(一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト代表理事(GiFT)/ファウンダー)

・井手英策氏(慶應義塾大学経済学部教授)

■主催・協賛・後援

主催:公益財団法人松下幸之助記念志財団

協賛:パナソニック ホールディングス株式会社

後援:文部科学省、読売新聞社、株式会社PHP研究所、神奈川県、茅ヶ崎市、神奈川県教育委員会

