¡Ö¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡×¤è¤ê¡ÖRG ¥Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹SpecII¡×¤Ê¤É3À½ÉÊ¤¬11·î1Æü11»þ¤è¤ê¥×¥ì¥Ð¥ó¤ÇÍ½Ìó³«»Ï¡ª
Í½Ìó³«»Ï¡§11·î1Æü11»þ
2025Ç¯4·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§4,400±ß
¡ÚHG 1/144 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥È¥¹¥³ー¥É¥ë¥É¥é ¥ê¥Ç¥éー¥Éµ¡&¥À¥Ë¥¨¥ëµ¡&¥ê¥åーµ¡ ¥»¥Ã¥È¡Ú2¼¡¡Û¡Û
Í½Ìó³«»Ï¡§11·î1Æü11»þ
2025Ç¯3·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§8,910±ß
¡ÚHG 1/144 ¥®¥ã¥ó¥·¥å¥È¥íー¥à¡Ê¥Ò¥ë¥À¡¦¥Ïー¥±¥óÀìÍÑµ¡¡Ë¡Ú3¼¡¡Û¡Û
Í½Ìó³«»Ï¡§11·î1Æü11»þ
2025Ç¯5·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§3,190±ß
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢±Ç²è¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¬¥ó¥×¥é3À½ÉÊ¤ò¡¢11·î1Æü11»þ¤è¤êÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆÍ½Ìó³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡ÖRG 1/144 ¥Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¥¬¥ó¥À¥àSpecII¡×¡¢¡ÖHG 1/144 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥È¥¹¥³ー¥É¥ë¥É¥é ¥ê¥Ç¥éー¥Éµ¡&¥À¥Ë¥¨¥ëµ¡&¥ê¥åーµ¡ ¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡ÖHG 1/144 ¥®¥ã¥ó¥·¥å¥È¥íー¥à¡Ê¥Ò¥ë¥À¡¦¥Ïー¥±¥óÀìÍÑµ¡¡Ë¡×¤Î3À½ÉÊ¤Î2¼¡¡¢3¼¡À¸»ºÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖRG 1/144 ¥Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¥¬¥ó¥À¥àSpecII¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¹¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¿·µ¬Â¤·Á¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜÂÎ¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤âÀ®·Á¿§¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢RG¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ëÉ½¸½¤È²ÄÆ°°è¤ò1/144¥¹¥±ー¥ë¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHG 1/144 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥È¥¹¥³ー¥É¥ë¥É¥é ¥ê¥Ç¥éー¥Éµ¡&¥À¥Ë¥¨¥ëµ¡&¥ê¥åーµ¡ ¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¿·¶½¹ñ¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó²¦¹ñ¤Î¿Æ±ÒÂâµ¡¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥È¥¹¥³ー¥É ¥ë¥É¥é¡×¤Î¡Ö¥¬ー¥Í¥Ã¥È¡×¡Ö¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¡Ö¥¹¥Ô¥Í¥ë¡×¤ÎÌ¾¤ò¤â¤Ä¡¢¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤ò¾¦ÉÊ²½¡£SEED¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·àÃæ¥Ýー¥º¤òºÆ¸½¤¹¤ë²ÄÆ°¹½Â¤¤òÅ°ÄìÄÉµÚ¤·¤¿¡ÖSEED¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHG 1/144 ¥®¥ã¥ó¥·¥å¥È¥íー¥à¡Ê¥Ò¥ë¥À¡¦¥Ïー¥±¥óÀìÍÑµ¡¡Ë¡×¤Ï¡¢ÎÌ»ºµ¡»ÅÍÍ¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤òÀ®·Á¿§¤ÇºÆ¸½¤·¡¢Âçµ¤·÷ÍÑ¥Ñ¥Ã¥¯¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¡£¡ÖSEED¥·¥êー¥º¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·àÃæ¥Ýー¥º¤òºÆ¸½¤¹¤ë²ÄÆ°¹½Â¤¤òÅ°ÄìÄÉµÚ¤·¤¿¡ÖSEED¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖRG 1/144 ¥Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¥¬¥ó¥À¥àSpecII¡×
¡ÖHG 1/144 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥È¥¹¥³ー¥É¥ë¥É¥é ¥ê¥Ç¥éー¥Éµ¡&¥À¥Ë¥¨¥ëµ¡&¥ê¥åーµ¡ ¥»¥Ã¥È¡×
¡ÖHG 1/144 ¥®¥ã¥ó¥·¥å¥È¥íー¥à¡Ê¥Ò¥ë¥À¡¦¥Ïー¥±¥óÀìÍÑµ¡¡Ë¡×
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¢¨¼Ì¿¿¤Î´°À®ÉÊ¤ÏÅÉÁõ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³«È¯ÅÓÃæ¤Î»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£