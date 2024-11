2025年にデビュー15周年を迎える女優・大原優乃が1日発売の雑誌「ビッグコミックスピリッツ」49号(小学館)の表紙 & 巻頭グラビアに登場している。 デビュー15 周年を記念した大原さんの写真集『√25』が2025年2月7日 発売決定。25歳になった彼女を撮影するのは女優・二階堂ふみさん。1年にわたり大原さんを撮影し、二階堂さんだから切り取れる魅力が存分に詰まっており、彼女がはじめて挑

