１０月３１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．２６ドル（＋０．６５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７４９．３ドル（－５１．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２６５．３セント（－１２６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７０．５０セント（－２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１０．７５セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８２．５０セント（＋６．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．８６（－０．４０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．２６ドル（＋０．６５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７４９．３ドル（－５１．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２６５．３セント（－１２６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７０．５０セント（－２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１０．７５セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８２．５０セント（＋６．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．８６（－０．４０）
出所：MINKABU PRESS