・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６９．２６ドル（＋０．６５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７４９．３ドル（－５１．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２６５．３セント（－１２６．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７０．５０セント（－２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１０．７５セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９８２．５０セント（＋６．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２７９．８６（－０．４０）

出所：MINKABU PRESS