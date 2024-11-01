ÍÂ¼²Í½ã¡ßºä¸ý·òÂÀÏº¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡Ù¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ð¤ò¸«»öÉ½¸½¤¹¤ëÃæÂ¼¤æ¤ê¤ËÃíÌÜ¡ª¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡ÍÂ¼²Í½ã¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¡¢11·î14ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¡¦À®À¥ÏÂÀµ¡Êºä¸ý¡Ë¤ÎºÊ¥ß¥Ìò¤ÎÃæÂ¼¤æ¤ê¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ð¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥¤òÃæ¿´¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿7ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥ß¥¡ÉÃæÂ¼¤æ¤ê¤òÃæ¿´¤ËÀÚ¤ê¼è¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¡ºä¸ý·òÂÀÏº¤â¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÁÔÂç¤ÊÉ÷·Ê¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡¢»ö¸Î¤ÇºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¡¢¤½¤ÎÎø¿Í¤ËÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÃËÀ¤Î¡¢Èþ¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤¡¢¡È¤µ¤è¤Ê¤é¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°¦¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡ÍÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¿û¸¶¤µ¤¨»Ò¡£ºä¸ý¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÂÎ¤¬¼å¤¯Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤¤¿Âç³Ø¿¦°÷¤ÎÀ®À¥ÏÂÀµ¤ò±é¤¸¤ë¡£´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï²¬ÅÄØªÏÂ¡£¹õºêÇî¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤æ¤ê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¤ò¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤¨»Ò¡ÊÍÂ¼¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÎø¿Í¡¦Íº²ð¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Î¿´Â¡¤ò°Ü¿¢¤µ¤ìÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦À®À¥¡Êºä¸ý¡Ë¤ÎºÊ¥ß¥¡£
¡¡À®À¥¤ÎÉÂ¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¼«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¹Ô¤¯½÷À¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¥ê¥ó¥´±à¤ò±Ä¤à¼Â²È¤ÇÉ×¤È¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ËÈà¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ëÎÉ¤ºÊ¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£¤À¤¬¡¢°Ü¿¢¤¬À®¸ù¤·¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤µ¤Ê¤«¡¢À®À¥¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤È»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¹ÔÆ°¤Ë¡¢¥ß¥¤Ï¼¡Âè¤Ë°ãÏÂ´¶¤ÈÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤¨»Ò¤ÈÀ®À¥¤¬²¿¤«¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÍº²ð¤Îµ²±¤¬À®À¥¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ì»Ï¤á¤ëÃæ¡¢¥ß¥¤â¤½¤Î±¿Ì¿¤Ë¤Û¤ó¤í¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ß¥¤òÃæ¿´¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿7ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£¥ê¥ó¥´±à¤Ç¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤ÈÆ¯¤¯¥ß¥¤Î»Ñ¤ä¡¢½Ñ¸å»Å»öÉüµ¢¤·¤¿À®À¥¤òËèÆü¾Ð´é¤Ç·ç¤«¤µ¤ºÁ÷·Þ¤¹¤ë¸¥¿ÈÅª¤Ê»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¼«¿È¡¢¤É¤ì¤âÁÇÅ¨¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¥ß¥¤¬¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃæÂ¼¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢À®À¥¤ÈÉ×ÉØ¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ëÀÚ¤Ê¤¤»Ñ¤ä¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¥ß¥¤¬Î®¤¹ÎÞ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤¨»Ò¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ë»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¨»Ò¤ÈÍº²ð¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¡ÈÍº²ð¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â³¤¯2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÈÀ®À¥¤È¥ß¥¡É¤ÎÉ×ÉØ¤Î»ëÅÀ¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡¢ÃæÂ¼±é¤¸¤ë¥ß¥¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Ð¤ÇÉ×¤È¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¿ºä¸ý¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÍÂ¼¤µ¤ó¤È¤â¥ß¥¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¤è¤Í¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿´¾ð¤Î¸ì¤êÉô¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¤³¤È¤¬Âç»ö¤ÇÂç»ö¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¥Ä¥¤¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»£±ÆÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õºêÇî´ÆÆÄ¤â¡Ö»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìò¤Ê¤Î¤ÇÀµÄ¾¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Â¿Ê¬´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÜÀþ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£É×¤ËÂÐ¤¹¤ëÎø°¦¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°¦¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ä¤½¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Ã¤È¹¤¤°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤Î°¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Î°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Þ¤é¤º¤â¤¤¤Ä¤â¿É¤¤Î©¾ì¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÂÎ¸½¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¿µ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï»£¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Êª¸ì¤Î¿Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤ÉôÊ¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤Æ11·î14Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥ß¥¡ÉÃæÂ¼¤æ¤ê¤òÃæ¿´¤ËÀÚ¤ê¼è¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¡ºä¸ý·òÂÀÏº¤â¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÁÔÂç¤ÊÉ÷·Ê¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡¢»ö¸Î¤ÇºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¡¢¤½¤ÎÎø¿Í¤ËÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÃËÀ¤Î¡¢Èþ¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤¡¢¡È¤µ¤è¤Ê¤é¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°¦¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡ÃæÂ¼¤æ¤ê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¤ò¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤¨»Ò¡ÊÍÂ¼¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÎø¿Í¡¦Íº²ð¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Î¿´Â¡¤ò°Ü¿¢¤µ¤ìÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦À®À¥¡Êºä¸ý¡Ë¤ÎºÊ¥ß¥¡£
¡¡À®À¥¤ÎÉÂ¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¼«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¹Ô¤¯½÷À¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¥ê¥ó¥´±à¤ò±Ä¤à¼Â²È¤ÇÉ×¤È¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ËÈà¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ëÎÉ¤ºÊ¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£¤À¤¬¡¢°Ü¿¢¤¬À®¸ù¤·¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤µ¤Ê¤«¡¢À®À¥¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤È»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¹ÔÆ°¤Ë¡¢¥ß¥¤Ï¼¡Âè¤Ë°ãÏÂ´¶¤ÈÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤¨»Ò¤ÈÀ®À¥¤¬²¿¤«¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÍº²ð¤Îµ²±¤¬À®À¥¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ì»Ï¤á¤ëÃæ¡¢¥ß¥¤â¤½¤Î±¿Ì¿¤Ë¤Û¤ó¤í¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ß¥¤òÃæ¿´¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿7ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£¥ê¥ó¥´±à¤Ç¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤ÈÆ¯¤¯¥ß¥¤Î»Ñ¤ä¡¢½Ñ¸å»Å»öÉüµ¢¤·¤¿À®À¥¤òËèÆü¾Ð´é¤Ç·ç¤«¤µ¤ºÁ÷·Þ¤¹¤ë¸¥¿ÈÅª¤Ê»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¼«¿È¡¢¤É¤ì¤âÁÇÅ¨¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¥ß¥¤¬¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃæÂ¼¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢À®À¥¤ÈÉ×ÉØ¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ëÀÚ¤Ê¤¤»Ñ¤ä¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¥ß¥¤¬Î®¤¹ÎÞ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤¨»Ò¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ë»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¨»Ò¤ÈÍº²ð¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¡ÈÍº²ð¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â³¤¯2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÈÀ®À¥¤È¥ß¥¡É¤ÎÉ×ÉØ¤Î»ëÅÀ¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡¢ÃæÂ¼±é¤¸¤ë¥ß¥¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Ð¤ÇÉ×¤È¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¿ºä¸ý¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÍÂ¼¤µ¤ó¤È¤â¥ß¥¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¤è¤Í¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿´¾ð¤Î¸ì¤êÉô¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¤³¤È¤¬Âç»ö¤ÇÂç»ö¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¥Ä¥¤¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»£±ÆÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õºêÇî´ÆÆÄ¤â¡Ö»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìò¤Ê¤Î¤ÇÀµÄ¾¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Â¿Ê¬´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÜÀþ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£É×¤ËÂÐ¤¹¤ëÎø°¦¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°¦¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ä¤½¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Ã¤È¹¤¤°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤Î°¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Î°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Þ¤é¤º¤â¤¤¤Ä¤â¿É¤¤Î©¾ì¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÂÎ¸½¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¿µ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï»£¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Êª¸ì¤Î¿Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤ÉôÊ¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤Æ11·î14Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¡£