2Éô¹ß³Ê¡¢¹½ÁÛ³°¡¢°úÂà´íµ¡¡Ä²¤½£¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿ÁÔÀä¶ìÇº¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½2¿Í¤¬ºÆ²ñ¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¸ÀÍÕ¡Ú¥³¥é¥à¡Û
±ºÏÂ¡¦¸¶¸ý¸µµ¤¤È²£ÉÍFM¡¦µÜ»ÔÎ¼¤¬J¥ê¡¼¥°¤ÇÂÐÀï¡¢2¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤å«
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¡¢33»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÆ±¤¸¾¡¤ÁÅÀ42¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¶ì¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022-23¥·¡¼¥º¥óAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë²¦¼Ô¤È23-24¥·¡¼¥º¥óÆ±¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇJ1»ÄÎ±¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤È¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¤È¤¤¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡±ºÏÂ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ú¥¢¡¦¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ø¥°¥â´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¿·ÂÎÀ©¤Çº£µ¨¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¼ò°æ¹¨¼ù¡Ê¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉFC¡Ë¡¢´äÈø·û¡ÊÆÁÅç¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä¡Ê¥¢¥ë¡¦¥ï¥¯¥é¡Ë¡¢°ËÆ£ÆØ¼ù¡Ê¥Ø¥ó¥È¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏµé¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç°ÜÀÒ¡£8·î¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤¬¹¹Å³¤µ¤ì¡¢ºòµ¨¥¯¥é¥Ö¤òACLÀ©ÇÆ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤âÄäÂÚ´¶¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î²£ÉÍ¤âº£µ¨¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¥å¡¼¥¦¥§¥ë´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¿·ÂÎÀ©¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¤¬¡¢ACL¤³¤½¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÄãÌÂ¡£7·î¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤¬·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢9·î°Ê¹ß¤ÏJ1¡¢Å·¹ÄÇÕ¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¢ACL¤ÎÄ¶²áÌ©ÆüÄø¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î´îÅÄÂóÌé¤òÉ®Æ¬¤Ë²ø²æ¿Í¤âÂ³½Ð¤·¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤ò½à·è¾¡¤ÇÍî¤È¤¹·ë²Ì¤Ë¡£J1¤Ï8·î24Æü¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤«¤éÇòÀ±¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ¾¼Ô¤¬10·î30Æü¤ËÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·ãÆÍ¡£¤É¤Á¤é¤â¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤ÈìÅÍß¤µ¤ÈÅ¥½¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬10ËÜ¤È8ËÜ¤Î±ºÏÂ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢±ºÏÂ¤âÁ°È¾13Ê¬¤ÎÅÏîµÎ¿Ëá¡¢¸åÈ¾43Ê¬¤Î¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Î2¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤¬VAR¤Ç¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¤À¤¤¤Ö¤ä¤ê¹ç¤¦¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È²¤½£¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥ê¡¼¥¬¡Ë¤Ã¤Ý¤¤»î¹çÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸åÈ¾18Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¸¶¸ý¸µµ¤¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡9·î¤Î±ºÏÂ²ÃÆþ¸å¤Ï¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Èà¤À¤¬¡¢¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢¤è¤êÁ°ÌÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÇ®Ë¾¡£º£²ó¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ï¤«¤Ä¤ÆÈà¤¬°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¸«¤ëÂ¦¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ´¶¤òÊú¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ê¤ÉÃæÈ×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¸¶¸ý¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥¥ì¥¥ì¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤òËÜ¿Í¤â¼«³Ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼þ°Ï¤È¤ÎÏ¢·È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¡£¸åÈ¾43Ê¬¤Î¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Î¸¸¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤¹¤ë±¦¤ÎÆóÅÄÍý±û¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÅ¸³«¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÁª¼ê¤¬¼éÈ÷¤Ë¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Î¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤â¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¤ä¤ë¤Ê¤é°ã¤¦ÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤ÏÌÌÇò¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤¦1²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ78¤Ï°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸¶¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÇÆ±¤¸°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÜ»ÔÎ¼¤À¤í¤¦¡£µÜ»Ô¤âº£¤Ï¥¨¥¦¥Ù¥ë¤ä°æ¾å·òÂÀ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤ë¡Ö¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÉð´ï¤Ë¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤âÄ¹¤¯¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹2Éô¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âËÜÅö¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£º£Æü¤â´í¸±¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢É¬¤º¹¶·â¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±À¤Âå¤À¤·¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤ÏºÐ¤ò¼è¤ë¤ÈÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø30Âå¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¶¸ý¤ÏµÜ»Ô¤Î»Ñ¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Ç¶ìÏ«¡¢2Éô»þÂå¤Ë1ÅÙ¤À¤±¶¦Æ®
¡¡1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¸¶¸ý¤È92Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎµÜ»Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤â10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¬¡¢2¿Í¤¬Æ±¤¸¥ê¡¼¥°¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢19-20¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹2Éô»þÂå¤À¤±¤À¡£
¡¡Åö»þ¡¢¸¶¸ý¤Ï¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÇÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2018-19¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹1Éô¤«¤é2Éô¹ß³Ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ°ú¤¾å¤²¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤Ë¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Èà¤¬¶ìÇº¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ø¥ë¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó»þÂå¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÊØÍø²°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤Ï1Éô¾º³ÊÀÁÉé¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó»þÂå¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬Æ¬¤Î¾å¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤Ù¤¯2023Ç¯2·î¤ËÉë¤¤¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ç¤Ï»Ø´ø´±¸òÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¼Â¾å¤Î¹½ÁÛ³°¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤Ï¾ï¿Í¤ÎÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µÜ»Ô¤ÎÊý¤â2015-16¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é6¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼¡¤°²ø²æ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë°úÂà´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò·üÌ¿¤ÎÅØÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¡£·ë¶É¡¢1ÅÙ¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹1Éô¤Î¥×¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°Û¹ñ¤ÇÁÔÀä¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¼ÔÆ±»Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢2¿Í¤Ë¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤å«¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¸µµ¤·¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¥É¥¤¥Ä°ÊÍè¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤â¤¦±ÀÅ¥¤Îº¹¤¯¤é¤¤¡¢Èà¤Ï¤¹¤´¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¡¼¥°¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£Èà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸¶¸ý¸µµ¤¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÊ¬¡¢¤è¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢ÂçÊÑ¤µ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬²ò·è¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¥Û¥ó¥È¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÜ»Ô¤â»î¹ç¸å¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¸¶¸ý¤È²ñÏÃ¤·¤¿¸å¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÜ»Ô¤¬¡Ö»þ´Ö¤¬²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢²¤½£¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ï¥È¥Ã¥×¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Þ¤Ç¤ËÂÆ§¤ß¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£ÆüËÜ¤È²¤½£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁê°ã¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾õÂÖ¤Ê¤É´Ä¶ÌÌ¤Î°ã¤¤¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢µÜ»Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Î²áÅÙ¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤ë¡£¸µÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤Î½ÐÌáÁÈ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤½¤³¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏµÜ»Ô¤È¸¶¸ý¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¸¶¸ý¤Ë¤Ï²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÆÍÇËÎÏ¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ëµÜ»Ô¤Î»Ñ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤é¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ç¤â¹¶·â¤ËÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡£ËÜ¿Í¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¡¢¥¿¥Æ¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÁöÎÏ¤È¥¿¥Õ¤µ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢30Âå¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÃæ´ó¤ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¾¾°æÂçÊå¡ÊF¥ê¡¼¥°Íý»öÄ¹¡Ë¤ä´¥µ®»Î¡ÊÀ¶¿å¡Ë¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µÕÉ÷¤òÄ·¤Í¤Î¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤ÏËÜ¿Í¤È¥Á¡¼¥à¼¡Âè¤À¡£º£¤Î±ºÏÂ¤Ï¤Þ¤ºJ1»ÄÎ±¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¡£¸¶¸ý¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤À¡£µÜ»Ô¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë