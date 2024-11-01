＜朝鮮日報＞５０代以上の労働者が火を付けた定年延長



＜東亜日報＞最大野党「尹大統領が与党公認候補選びに介入」 通話録音ファイル公開



＜中央日報＞与党公認候補選び介入疑惑 尹大統領とミョン・テギュン氏の通話録音ファイルが波紋



＜ハンギョレ＞尹大統領が与党公認候補選びに介入か 最大野党が音声録音公開



＜京郷新聞＞尹大統領の与党公認候補選び介入の通話録音ファイル公開



＜毎日経済＞世界遺産法 ソウル都心開発の足を引っ張る



＜韓国経済＞通信大手３社への課徴金賦課巡り公正取引委員会と科学技術情報通信部が対立

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