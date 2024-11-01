º£µÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤òÂÎ´¶¤¹¤ë»þÂå¤Ë¡ª¡©¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤Ï¡¡³ØÀ¸¤¿¤Á¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢Â³¡¹¡ÚÂè£²´üOTTO!³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ß¨¡Û
¡¡À¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª¤¬¼çºË¤¹¤ë2024Ç¯ÅÙ³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ß¤ÎÂè8²ó¹ÖºÂ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹Å·¿ÀÆî¥Ó¥ë¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«¤«¤ì¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÔÀî·½Ç·²ð¡¦ÆüËÜ·ÐºÑÂç¶µ¼ø¤ÈOTTO¡ª¤ÎÃÓÅÄ¶¿ÊÔ½¸Ä¹¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎò»Ë¤ä¸½¾õ¡¢¾ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢£¥É¥é¥Õ¥È¼èºà¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡ËÁÆ¬¡¢Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë´Ø¤·¡¢OTTO¡ª¤Î¼èºà¥Á¡¼¥à¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿Ëö·ÑÃÒ¾Ï¥Ç¥¹¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£Á´¹ñ¡¦¶å½£³ÆÃÏ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»ØÌ¾¸õÊä¤äÃíÌÜÁª¼ê¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÃæ¡¢»öÁ°¤Î¼èºà¤Ë´ð¤Å¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¼Ô¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢ÍâÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¼èºà¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËö·Ñ¥Ç¥¹¥¯¡£µåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿Áª¼ê¤ò¤Ò¤½¤«¤Ë»ë»¡¤·¤¿¾ðÊó¤Ê¤É¤òÃÏÆ»¤Ë½¸¤á¡¢ÍâÇ¯¤Î»ØÌ¾¸õÊä¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥×¥íÌîµåÃ´Åöµ¼Ô¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎòÂå»ëÄ°Î¨¤Ï¡Ä
¡¡ËÜÂê¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»ÔÀî¶µ¼ø¤¬ºòÇ¯¤È2022Ç¯¡¢ÎòÂå¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÎòÂå¤Ç¤Ï¾å°Ì10¸Ä¤Î¤¦¤Á7¸Ä¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¡£22Ç¯¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤äËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÈ¬¤Ä¤òÀê¤á¡¢ºòÇ¯¤â¾å°Ì¼·¤Ä¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î»î¹çÃæ·Ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¿·Ê¹¤è¤ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÊØÍø¤Ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸«¤¿¤¤¾ðÊó¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾ðÊóÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡»ÔÀî¶µ¼ø¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤ÎÊÑÁ«¤òÄÌ¤¸¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÄ¹Ç¯Â³¤¯Ì©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£2¥ê¡¼¥°À©¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿1950Ç¯Åö»þ¤Ï¿·Ê¹¼Ò¤äÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬Â¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ä³ÚÅ·¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î´ë¶È¤¬µåÃÄ¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Öº£¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿¨¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÄ®ÅÄ¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬·Ð±Ä¤Ë»²²è¤·¤¿¤ê¡¢¥ß¥¯¥·¥£¤¬¥¯¥é¥Ö¤òÇã¼ý¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Ï¤Î²ñ¼Ò¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»º¶È¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤É¤³¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Âç¸ý¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¤è¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥¼¥ß¤Î¸åÈ¾¤Ç¤ÏÃÓÅÄÊÔ½¸Ä¹¤¬¡¢ºò½Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡ÖÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤òµÙ´©¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÀ¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Áª¼ê¤ä¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÃÏ°è¤Î¿¶¶½¡¢È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºòÇ¯³«¹Ö¤·¤¿³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ß¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¼¥ß¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»¤ä´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸½¾ì¤Ø¼èºà¤Ë¹Ô¤¡¢µ»ö¤ò½ñ¤¯µ¡²ñ¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹¥Îã¤È¤·¤ÆÃÓÅÄÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡¢7·î²¼½Ü¤ËÊ¡²¬¸©Æâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿À¤³¦¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«ºÅ¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£²ñÄ¹¤Ë³ØÀ¸¤ò¼èºà¤·¤¿ºÝ¤ÎÏÃ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£³ØÀ¸¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢²¦²ñÄ¹¤È¤È¤â¤ËÂç²ñ¤òÄó¾§¤·¡¢2021Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°ÄÌ»»755ËÜÎÝÂÇ¤Î¸Î¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ä»Ö¤ò¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤«¼ÁÌä¡£²¦²ñÄ¹¤Î²óÅú¤ÏOTTO¡ª¤äÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£ÃÓÅÄÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡Ö²¦²ñÄ¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡Ø°ìÈÖÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¥×¥í¤ÎÌÜÀþ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÁÇ¿Í¤ÎÌÜÀþ¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÂç»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡4ÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºß¤êÊý¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾ÍèÁü¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á2ÈÉ¤«¤é¤Ï¡Ö¿Í¤ÎÂÎ¤ËIC¥Á¥Ã¥×¤òËä¤á¹þ¤ß¡¢Ä¾ÀÜ¾ðÊó¤¬¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÍ½Â¬¡£»ë³Ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âÂ¿¤¯¡¢¥×¥íÌîµå¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Îµ°Æ»¤¬µå¾ì¤Ç¤â¸«¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¡Ö¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ëº£µÜÁª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤É¤ó¤ÊÌÜÀþ¤À¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö»³ÀîÁª¼ê¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤Ë¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥×¥ì¡¼»þ¤ÎÌÜÀþ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë±ÇÁü¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â½Ð¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ç»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¥Á¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á¤ò¤³¤³¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ì¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÏÈ¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Îµ¼Ô¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â½Ð¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬µ»ö¤ò½ñ¤¯»þÂå¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÅþÍè¤âÍ½Â¬¡£¡Öº£¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¾ðÊó¤òÀººº¤·¤Æµ»ö¤ò½ñ¤¯¤È»×¤¦¤±¤É¡¢AI¤¬Àè¤Ëµ»ö¤ò½ñ¤¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÀººº¤·¤ËÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¡¢µ»ö¤ò½ñ¤¯¥×¥í¥»¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»ÔÀî¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Î»ØÌ¾¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¯¤¸°ú¤¤Ï»æ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¥É¥é¥Õ¥È¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£²¿¤ò»Ä¤·¤Æ²¿¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢ÅÁ¤¨Êý¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¼õ¹Ö¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¥¼¥ß½¤Î»¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶ÁÛ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤¤Î
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ê¬¡¢¸«¤¿¤¤¾ðÊó¤·¤«Î®¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¾ðÊóÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç²¿ÅÙ¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤«¤é¤Î¸«²ò¤¬Ê¹¤±¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡£10Ç¯¸å¤Î¾ðÊóÅÁÃ£¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¹Í¤¨¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤ê¤³
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·Á¯¤Ê¤ªÏÃ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºß¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤¤¤Á
¡¡¤³¤ì¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾ðÊó¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û°Ê³°¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î°Õ¸«¤Ê¤É¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈ¯¿®¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Õ¤ß¤È¤·
¡¡º£¸½ºß¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤ê¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤É¤¦Í½ÁÛ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¶ìÏ«¤¬ÃÎ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÉáÃÊ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾Íè¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤È
¡¡ËÜÆü¤Î¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¤¤«¤ËÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¸À¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Î°Õ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤Ë¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¼þ¤ê¤ÎÊý¤Î°Õ¸«¤ä»ëÅÀ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ê¤å¤¦
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤«¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢AI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Í´ÖÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¡¢¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤«¤è¤³
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¿¼¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬È¯Å¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤
¡¡º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¸½¾ì¤Îµ¼Ô¤ÎÊý¤äotto¤òÎ¢¤Ç»Ù¤¨¤ëÊý¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£É½¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ë»ö¤Î°ÕÌ£¤Ê¤É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ê¤Û
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë·È¤ï¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¼¥ß¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»º¶È¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Ì©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥¦¥¿¡¡
¡¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÊÏÃÂê¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºß¤êÊý¤äÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸½ºß¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ë¤È¤Æ¤â¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤á
¡¡¿·¤·¤¤¤â¤Î¤È¡¢¿Í´Ö¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Î»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤è¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î¼èºà¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ê¬ÀÏ¡¢¹Í»¡¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ø
¡¡º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ê¨¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¬È¯¤·¤¿¾ðÊó¤¬¼Ò²ñ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤à¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤ä¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ¤âIC¥Á¥Ã¥×¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤È¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÌ¤Íè¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤ê»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥«
¡¡º£Æü¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÓÅÄ¶¿¤µ¤ó¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤Ê¤É¤òÄº¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µ¼Ô¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¸¥Þ
¡¡µ¼Ô¤¬¼èºàÃæ¤Ë¼ÁÌä¤·¤Ê¤¤¸½¾ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¸³¤·¤¿³ØÀ¸¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾õÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤Ê¤É¤Ç°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¾õÂÖ¤Ë´·¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¡¢¶µ¼ø¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬Ìµ¤¤¤È¸À¤¦³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òºî¤ëÂ¦¤Î¿Í¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤È
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ß¤ÎÎò»Ë¤äÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Î¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£