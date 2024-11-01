１日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０９：３０ 豪・卸売物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※日・閣議
※フィリピン市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：カルビー<2229>，日ハム<2282>，伊藤米久ＨＤ<2296>，エディオン<2730>，日東紡<3110>，旭化成<3407>，レンゴー<3941>，三菱ケミＧ<4188>，持田薬<4534>，ＡＧＣ<5201>，住友電<5802>，ＤＭＧ森精機<6141>，オルガノ<6368>，マブチ<6592>，エプソン<6724>，ＴＤＫ<6762>，ヒロセ電<6806>，村田製<6981>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，メディパル<7459>，東京精<7729>，ヤマハ<7951>，丸紅<8002>，兼松<8020>，三井物<8031>，ビプロジー<8056>，三菱商<8058>，サンリオ<8136>，リコーリース<8566>，野村ＨＤ<8604>，ＪＲ西日本<9021>，ＪＡＬ<9201>，ＫＤＤＩ<9433>ほか
※海外企業決算発表：シェブロン，エクソン・モービルほか
出所：MINKABU PRESS
０９：３０ 豪・卸売物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※日・閣議
※フィリピン市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：カルビー<2229>，日ハム<2282>，伊藤米久ＨＤ<2296>，エディオン<2730>，日東紡<3110>，旭化成<3407>，レンゴー<3941>，三菱ケミＧ<4188>，持田薬<4534>，ＡＧＣ<5201>，住友電<5802>，ＤＭＧ森精機<6141>，オルガノ<6368>，マブチ<6592>，エプソン<6724>，ＴＤＫ<6762>，ヒロセ電<6806>，村田製<6981>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，メディパル<7459>，東京精<7729>，ヤマハ<7951>，丸紅<8002>，兼松<8020>，三井物<8031>，ビプロジー<8056>，三菱商<8058>，サンリオ<8136>，リコーリース<8566>，野村ＨＤ<8604>，ＪＲ西日本<9021>，ＪＡＬ<9201>，ＫＤＤＩ<9433>ほか
※海外企業決算発表：シェブロン，エクソン・モービルほか
出所：MINKABU PRESS