Mac miniの影で地味に登場。Apple発のもうひとつのプロダクト
ケーブルもツヨツヨでいくならば！
びっくりするくらい小さくリニューアル。思い切ったイメチェンを果たしたM4のMac miniと同時に、Appleオンラインストアにはこっそりと新製品が追加されていました。「Apple Thunderbolt（USB-C）5 Proケーブル（1 m）」です。
M4 ProモデルのMac miniがThunderbolt 5に対応したので、その接続用に用意されたThunderbolt 5ケーブルで、最大120Gb/sのデータ転送と、DisplayPort 2.1ビデオ出力、最大240Wの充電に対応。Thunderbolt 4/3との互換も保たれているので、現在最強系のケーブルですねー。
価格も9,980円する猛者ですが、Thunderbolt 5規格を活かそうとするなら、Mac miniと一緒にこちらもどうぞ。
AmazonならCable MattersのIntel認証ケーブルが半額くらいでポチれるので、そちらでもOKかと。
Cable Matters Thunderbolt 5ケーブル（ブラック） - 1m
4,499円
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Source: Apple