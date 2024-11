通院不要、スマホで簡単整体エクササイズ！オンライン整体「ゆら活カラダ改革スクール」

トップランナーでは、2024年10月24日より、オンライン整体「ゆら活カラダ改革スクール」を開始。

オンライン整体「ゆら活カラダ改革スクール」

「ゆら活カラダ改革スクール」5つの特徴

1. 24時間365日 あなたの隣に先生が!

約20年のキャリアを持つ整体師やトレーナー、柔道整復師、長年病院勤務でキャリアを積んできた看護師など、経験豊富な講師陣が、親切丁寧に動画の中で指導をしているので、いつでもどこでもスマホで繋がって、楽しく自分でゆらゆら整体、ゆら活エクササイズができます。

また、講師に直接質問や相談をする掲示板もあるので、良き相談相手がいつでも隣りにいる感覚になれます。

2. 様々なコンテンツでその方の症状にぴったりな改善策を提供

腰痛や肩こりなどはもちろん、頭から足まで全身の各部位の症状、猫背などの姿勢改善や自律神経の不調、メンタルの不調、生活習慣病、ダイエットなどに対する解説や改善するためのケア方法を学べます。

3. ライブで講座を受講

ライブでみんなと一緒に楽しくエクササイズをしたり、色々な症状の相談会やゲストとの座談会などにも、参加できます。

4. コミュニティで仲間を増やせる

オンラインスクールには、参加者が情報交換をする場として、掲示板を設置しています。

体の症状改善のためには、時には根気も必要だったりしますが、お互い励まし合ったり、症状改善報告をし合ったりして、モチベーションを維持できる環境づくりをしていますので、一人で悩んでいなくても大丈夫です。

5. 業界初!個別オンライン診断「私のカラダの処方箋」

このオンラインサービス「私のカラダの処方箋」は業界初!

オンラインによる問診やAIを活用した姿勢診断システムを活用し、その方へのカラダの処方箋として、生活習慣上のアドバイスや、症状改善のためのエクササイズメニューを提供します。

