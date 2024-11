遊び心たっぷりでエネルギッシュデザイン！Notabag『Notabag × Macarena Luzi』

「Notabag(ノットアバッグ)」は、『Notabag × Macarena Luzi』を2024年10月29日(火)から販売中です。

Notabag『Notabag × Macarena Luzi』

■『Notabag × Macarena Luzi』について

遊び心たっぷりに描かれた、エネルギッシュなフォルム。

ロサンゼルスのアーティスト、Macarena Luziによるスペシャルエディションが届けられます。

Spark スパーク = 火花/閃光

このコラボレーションでMacarena Luziは、大胆な形と色、遊び心、遊んでいる時のダイナミックな動きの表現方法を模索しています。

無秩序な動きをパターン化したSparkは、空に咲く花火のよう。

わくわくする興奮や変化を与えてくれる、エネルギッシュなデザインです。

Notabag × Macarena Luzi Pouch

■BAG & BACKPACK

トートバッグにもリュックサックにもなるカラフルでファッショナブルなポータブルバッグ。

小さく収納することができるので、行きは手ぶらで買い物に出かけ、少しの荷物ならトートバッグに、荷物が多かったり重かったりする場合はリュックサックにするなど、状況に合わせた使い分けが可能。

BAG & BACKPACK Spark by Macarena Luzi

■Notabag Tote

折りたたみ式トートバッグです。

便利なオシャレアイテムとして楽しめます。

Notabag Tote Spark by Macarena Luzi

■商品概要

商品名 :Notabag Tote Spark by Macarena Luzi

価格(税込み):3,630円

型番 :NTBT07ML-SK

材質 :ポリエステル100%(リップストップ)

サイズ :(使用時)

たて約37cm×よこ約36cm、持ち手 約24cm、開口部外寸 約56cm

:(収納時)

たて約11cm×よこ約14.5cm

重量 :約125g

■Macarena Luzi(マカレナ・ルジ)

ロサンゼルスを拠点に活動するアーティスト、デザイナーです。

アート、ファッション、商業デザインの業界において、鮮やかなコラージュとイラストレーションで知られています。

彼女の作品は、ポップな感性と大胆な色彩にあふれています。

Macarena Luzi

