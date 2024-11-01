【豪州】
生産者物価指数（PPI）（2024年 第3四半期）09:30　
予想　N/A　前回　1.0%（前期比)
予想　N/A　前回　4.8%（前年比)

【中国】
財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）10:45　
予想　49.8　前回　49.3（財新製造業PMI)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（10月）16:00
予想　0.4%　前回　0.7%（前月比)
予想　2.9%　前回　3.2%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:30
予想　50.3　前回　50.3（製造業PMI（購買担当者指数）)

【スイス】
小売売上高（9月）16:30
予想　N/A　前回　3.2%（前年比)

消費者物価指数（CPI）（10月）16:30
予想　-0.1%　前回　-0.3%（前月比)
予想　0.7%　前回　0.8%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）17:30
予想　49.6　前回　49.9（製造業PMI)

【香港】
小売売上高（9月）17:30
予想　-9.1%　前回　-10.1%（価格・前年比)　
予想　-10.8%　前回　-11.8%（数量・前年比)

【米国】
雇用統計（10月）21:30
予想　11.0万人　前回　25.4万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　4.1%　前回　4.1%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.4%（平均時給・前月比)
予想　4.0%　前回　4.0%（平均時給・前年比)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）22:45
予想　47.8　前回　47.8（製造業PMI・確報値)

建設支出（9月）23:00
予想　0.0%　前回　-0.1%（前月比)

ISM製造業景気指数（10月）23:00　
予想　47.6　前回　47.2（ISM製造業景気指数)

※予定は変更することがあります