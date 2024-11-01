【豪州】

生産者物価指数（PPI）（2024年 第3四半期）09:30

予想 N/A 前回 1.0%（前期比)

予想 N/A 前回 4.8%（前年比)



【中国】

財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）10:45

予想 49.8 前回 49.3（財新製造業PMI)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（10月）16:00

予想 0.4% 前回 0.7%（前月比)

予想 2.9% 前回 3.2%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:30

予想 50.3 前回 50.3（製造業PMI（購買担当者指数）)



【スイス】

小売売上高（9月）16:30

予想 N/A 前回 3.2%（前年比)



消費者物価指数（CPI）（10月）16:30

予想 -0.1% 前回 -0.3%（前月比)

予想 0.7% 前回 0.8%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）17:30

予想 49.6 前回 49.9（製造業PMI)



【香港】

小売売上高（9月）17:30

予想 -9.1% 前回 -10.1%（価格・前年比)

予想 -10.8% 前回 -11.8%（数量・前年比)



【米国】

雇用統計（10月）21:30

予想 11.0万人 前回 25.4万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.1% 前回 4.1%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)

予想 4.0% 前回 4.0%（平均時給・前年比)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）22:45

予想 47.8 前回 47.8（製造業PMI・確報値)



建設支出（9月）23:00

予想 0.0% 前回 -0.1%（前月比)



ISM製造業景気指数（10月）23:00

予想 47.6 前回 47.2（ISM製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

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