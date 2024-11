近未来の新たな移動手段！バブル「VIVEL TRIKE」

バブルは、2024年9月15日(日)のニューモデル販売開始から2週間で売上台数30台を突破した「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」の全国展開を目的とした販売代理店を期間限定で募集します。

バブル「VIVEL TRIKE」

■募集要項

募集期間: 2024年11月1日〜2025年4月1日

対象 : 自動車販売店、バイクショップ、重機、農機販売店等、

整備能力があり、納車後も利用者をサポートできる方

費用 : 加盟金なし、年会費無料。

登録時のデモ機購入も義務なし

お申込み: 下記URLからお問い合わせください

URL : https://vivel.co.jp/agency/1

■「VIVEL TRIKE」とは

自宅のコンセントで充電可能な3人乗りトライクです。

トライクは道路交通法上の「普通自動車」に該当するため、普通自動車免許で公道や高速道路の走行が可能です。

<特徴>

1:広い車室

最大3人乗車可能な広い後部座席。

シートベルト取り付け可能で安全性も兼ね備えています。

さらに、車両後方にはトランクも装備。

三人ゆったり乗れるスペース

2:坂道も余裕の高出力バッテリー

1,500Wの高出力バッテリーを標準搭載。

3人乗りでも坂道を快適に登れます。

最高時速は45〜60kmです。

※モデルによる

3:安定した走行性能

剛性の高いボディとディスクブレーキにより、快適な操舵性を実現しました。

舗装路はもちろん、3輪の安定性により多少の悪路でも十分セーフドライブが可能です。

4:自宅で充電可能、高コスパ

家庭用コンセントで充電可能。

1充電で65〜120kmの走行が可能。

電気代は80kmあたり100円程度。

ガソリン車に比べて高コスパを実現しました。

※モデルによる

5:ノーヘル走行が可能

普通自動車免許で公道や高速道路の走行が可能な上、ノーヘルで運転できます。

※飛来物による怪我、事故防止のためヘルメット着用をおすすめします。

■製品概要

製品名 : VIVEL TRIKE(ビベルトライク)

価格 : 590,000円〜(税込)

モデル : 4種類(ST1500/ST2000/Li1500/Li2000)

サイズ(共通) : 全長2,260mm×全幅1,070mm×全高1,620mm

車体重量(共通): 285kg

乗車人数(共通): 3人

積載重量(共通): 200kg

最高速度 : 50km/h〜59km/h(モデルによる)

URL : https://vivel.co.jp/service/01

