薬局・薬店向け 機能性食品のOEM受託製造が300件達成！タキザワ漢方廠

タキザワ漢方廠では、2018年11月より開始のOEM事業において和漢素材配合サプリメントなど各種機能性食品の薬局・薬店オリジナルブランド件数が2024年9月に計300件を達成しました。

タキザワ漢方廠では、2018年11月より開始のOEM事業において和漢素材配合サプリメントなど各種機能性食品の薬局・薬店オリジナルブランド件数が2024年9月に計300件を達成。

注目の新アイテムは、マッシュルームサプリメントとペットサプリメントです。

■個人経営の薬局・薬店の要望に細かく対応

タキザワ漢方廠のOEM事業には2種類あり、長年の経験で培った厳選の原料素材を配合し作った95種類(2024年10月現在)のアイテム(錠剤・カプセル・液体・健康茶)から選びパッケージデザインを新たに施す「セミオーダー」と、配合すべてを薬局・薬店との連携で一から企画しパッケージデザインを施す「フルオーダー」の事業を展開しています。

セミオーダーは小ロット(最小60個)から製品化が可能なため、初期投資・在庫リスクの軽減やスピーディーに製造できる大きなメリットがあり個人経営の薬局・薬店でもオリジナルブランド製品を気軽に作ることができます。

また経営環境が厳しいなか、「売上アップを図りたい」「新規顧客を積極的に獲得したい」「他店と差別化された独自のオリジナルサプリメントを扱いたい」「通販用の製品を開発したい」など多くの要望に応えていることが、個人経営の薬局・薬店に喜ばれている理由です。

■タキザワ漢方廠OEM受託製造の特長は「スピーディー・小ロット」と「高品質」にあります( https://www.takizawa.asia/oem/ )

1. 迅速な対応

最短3週間から製造を行います。

2. 独自の開発力

さまざまな和漢素材配合サプリメントの製造で培った開発力や技術力を活かした商品開発実績があります。

3. 小ロット製造システム

60個からの製造が可能です。

4. 確かな品質管理

(1)GMP認定工場・有機JAS認証工場の確かな技術と管理体制のもとに製造しています。

・GMP認定工場(グループ会社 TK製薬)

製品の品質と安全性の確保に努めるGMP認定工場

・有機JAS認証工場(グループ会社 TK製薬、TKオーガニック)

有機加工食品の日本農林規格に適用された有機JAS認証工場

・彩の国工場(グループ会社 TK製薬)

埼玉県知事が豊かな彩の国づくりのパートナーとして指定した彩の国工場

(2)全成分表示(原材料・栄養成分表示など)の徹底

■受託製造アイテムの種類について

受託製造する各種機能性食品は目的に応じてプラセンタ、アガリクス、メシマコブ、田七人参、ルテイン、グルコサミンなど95種類の豊富な機能性素材アイテム(錠剤・カプセル・液体・健康茶)から選べます。

新アイテムとして加わったマッシュルームサプリメント、ペットサプリメントの他、オーガニックに特化した有機JAS対応素材(8種)、機能性表示食品(2種)などが特徴的です。

また個々の薬局・薬店のイメージに沿った最適なアイテムの提案も得意としています。

〈カテゴリー〉

・ダイエット

・口臭・体臭ケア

・美容効果

・抗酸化・抗加齢

・ホルモンバランス

・滋養・強壮

・肝機能改善

・骨・関節サポート

・アイケア

・血行促進

・免疫賦活作用

・生活習慣病予防

・グリーンチャージ

・リラックス

・スポーツサポート

・整腸効果

・マルチバランス

・機能性表示食品

・有機JAS対応

・健康茶15選

・マッシュルームサプリメント

・ペットサプリメント

■マッシュルームサプリメントについて

「キノコからキノコをつくる」独自発想と、特許取得・ASGC抽出法から生み出した「21種のキノコ菌糸体エキス」をベース原料に目的に合わせた機能性素材を組み合わせたサプリメントです。

中高年世代の3大ニーズ(免疫力・認知機能・エイジングケア)に合致したラインナップです。

・β-グルカンを強化した「生きる力」(免疫力)

・冴えるスッキリ成分を強化した「健康知力」(認知機能)

・エイジングケア成分を強化した「若い力」(エイジングケア)

■ペットサプリメントについて( https://www.takizawa.asia/oem/img/PET_Supple_Leaflet.pdf )

ペットの3大ニーズ(関節対策・乳酸菌・アイケア)に合致した犬猫兼用のサプリメントです。

製造販売に必要な「ペットフード安全検査」は同社で実施し、通常は加算される検査費用が無料になります。

また、通常は3週間かかる検査が実施済みにより、製品化への期間が短縮できます。

さらに、幻のキノコと呼ばれる「メシマコブ」配合で、健康的な免疫力維持をサポートします。

また、サプリメント摂取を容易にするため、犬猫の好む鶏レバー風味に仕上がっています。

■オンライン商談が可能( https://www.takizawa.asia/oem/ )

極力対面を避けることと双方の利便性を考慮し、新規OEMについての問い合わせや各種商談はZoomを利用したオンラインで行うこともできます。

