Ž¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¤Û¤É¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ëŽ£¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡Ä"¥Ê¥ë¥·¥¹¥È²½"¤È¤¤¤¦ÉûºîÍÑ¤Ç¼þ°Ï¤ÏÂçÌÂÏÇ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¼ã¿ùÃé¹°Ãø¡Ø¤¹¤°¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Û¤É¼«Ê¬¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤ËÊÜÂÇ¤Ã¤Æ¶î¤êÎ©¤Æ¤¿·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©
¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«¤é¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤ÊÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿´¿È¤ò¤è¤ê°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î¸·¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯ÊÜ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¼«¸ÊÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢¿·Â´¤ÇÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È²ÁÃÍ¤ò½Ð¤»¤Í¤Ð¡×¤È¼«Ê¬¤Ø¤Î¸·¤·¤µ¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢»Å»ö¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÆ¯¤Êý¤â¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢Æ±¤¸¶È³¦¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÊø¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç³¤¨¿Ô¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬²óÉü¤·¡¢µß¤ï¤ì¤¿ÂÎ¸³
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¼«¸ÊÈãÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çî»Î²ÝÄø¤Ç¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤»ö¼Â¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò½Å»ë¤·¤¹¤®¤ë¤È¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ë¤Ê¤ê¼þ°Ï¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÉûºîÍÑ¤ä¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉûºîÍÑ¤æ¤¨¤Ë¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï²¼²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ËÂå¤ï¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤ÈÄ¾´Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÂç³Ø±¡¤Ç·Ð±Ä³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢»Å»ö¤È¸¦µæ¤¬Ë»¤·¤¯¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬²óÉü¤·¡¢µß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¶¯¤µ¤ò°é¤à¤Î¤À¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë²¿¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¼«Ìä¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤È¤Ï
¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¹Ö±é¤Ê¤É¤Ç¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÙ¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡Ê±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¥»¥ë¥Õ¡¦¥¨¥¹¥Æ¥£¡¼¥à¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ò¤Ï¤«¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹àÌÜ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹àÌÜ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤Æ±°Õ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦»ä¤Ë¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Ä¹½ê¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡¦»ä¤Ï¡¢Â¾¤ÎÂçÈ¾¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ËÊª»ö¤¬¤³¤Ê¤»¤ë
¡¦»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¦»ä¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂ¾¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤À¤È´¶¤¸¤ë
¤³¤ì¤é¤Ë¤ª¤ª¤è¤½Æ±°Õ¤Ç¤¤¿Êý¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¯¡¢¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¡¢·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤â¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤ä¥Á¡¼¥à¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¹â¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤¬À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÌµÍý¤Ë¹â¤á¤¿¤È¤¤ÎÉûºîÍÑ
°ìÊý¤Ç¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¼ºÇÔ¤·¡¢¥É¥óÄì¤Îµ¤Ê¬¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÊý¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËËþÂ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»êÆñ¤Î¶È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È¤â¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¤È¤¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÌµÍý¤Ë¹â¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÉûºîÍÑ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤¯ÊÝ¤ÄÎ¢µ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ò¼á¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö´Ä¶¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ê¤òÈ´¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼þ¤ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï½ý¤Ä¤«¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ¢µ»¤ò»È¤¤¡¢ËÜÅö¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤«¤ê¤½¤á¤Î¡¢¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î²á¤Á¤ä¼åÅÀ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¸¬µõ¤µ¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²£ÊÁ¤Ê´¶¤¸¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·¹¸þ¤¬¿Ê¤ß¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ê¿µ¤¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÌµÍý¤Ë¹â¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤òÏÄ¤ó¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÀ³²¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î²Ì¼Â¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤¬¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò¸þ¤±¤ë3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¥É¥óÄì¤Î¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«¿®¤¬ÃÏ¤ËÂÄ¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢´õË¾¤Î¤«¤±¤é¤â¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤³¤½¡¢¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¢¶¦ÄÌ¤Î¿Í´ÖÀ¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤äÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Îå¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¼«Ê¬¤¬¤Ä¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¸«Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤È¤Ï¡¢¡Öº£¤³¤³¤Ëµ¤¤Å¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¢¼¡¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¶¦ÄÌ¤Î¿Í´ÖÀ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ä¤µ¤·¤µ¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î3¤Ä¤ÎÎ®¤ì¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¼þ¤ê¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ëÍýÍ³
¤³¤Î¤È¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò¤â¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤é¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡£¼«Ê¬¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ð¤«¤ê¥±¥¢¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼þ¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Ç¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤äÁÈ¿¥¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡Ö¶¦ÄÌ¤Î¿Í´ÖÀ¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿¼¤¤Íý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤â¡¢1¿Í¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤ò¤â¤Ã¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Ò°÷¤Ï1¤Ä¤Î¥³¥Þ¤äµ¡³£¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¶¦ÄÌ¤Î¿Í´ÖÀ¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡Ö¼Ò°÷1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿Í´ÖÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Á±¤·°¤·¤ÎÉ¾²Á¤ò¤»¤º¡¢¥À¥á¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤ÎÁ±¤·°¤·¤ÎÉ¾²Á¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÉ¾²Á¤ò°ìÀÚÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤¬Î¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤¬½çÄ´¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë°¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤ÏÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥À¥á¤Ê¼«Ê¬¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡¢Á±¤·°¤·¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±Î½¤Ø¤Î¼»ÅÊ¤Ç¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼þ¤ê¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»´¤á¤Ê¼«Ê¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌµÍÍ¤Ê¼«Ê¬¡¢Â¾¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉÔ´ïÍÑ¤ÇÉÔ³Ê¹¥¤Ê¼«Ê¬¡½¡½¡£
¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤Ï²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤ò¤¿¤À¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ä¼þ¤ê¤Î¾õ¶·¤ò¡¢ÏÄ¤ß¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤¯¤»¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ä¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÄ¤ó¤À¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¿´¿È¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¤¼¤Ò¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
¼ã¿ù Ãé¹°¡Ê¤ï¤«¤¹¤®¡¦¤¿¤À¤Ò¤í¡Ë
¥°¥í¡¼¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¶µ¼ø
ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô¡¦Âç³Ø±¡¤ò·Ð¤ÆBooz Allen Hamilton¡Ê¸½PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ËÆþ¼Ò¡£¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÇMBA¼èÆÀ¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ1800¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´ºº¡¦¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤·Ð±Ä³ØÇî»Î¤ò¼èÆÀ¡£ÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¡¦¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¹Ö»Õ»ñ³Ê¤òÆÀ¤Æ¡¢¥»¥ë¥Õ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡ÊÅÁÆ»»Õ¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
----------
¡Ê¥°¥í¡¼¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¶µ¼ø ¼ã¿ù Ãé¹°¡Ë