【本日発売】「SUQQU」のホリデー限定品でしゃれ感のある軽やかな秋顔に♡｜美的リーダーズ 山岡 葵さんが変身
数あるコフレ・限定品からどれを買うべきか、うれしい悩みだけれどやっぱり大変...そこで美的リーダーズの山岡 葵さんが気になる人気ブランドのメイクにトライ。今回は『SUQQU』のアイテムを紹介します！
ジャケット￥39,600（CASA FLINE表参道本店〈CASA FLINE〉） カットソー参考商品（AMAIL） イヤーカフ￥13,200（TEN.） ［右手］リング￥9,350（ロードス〈CANDY.〉） ［左手］リング￥5,500（ロードス〈c/n〉
秋冬メイクで大人気な“ブラウン”。濃厚なブラウンをたっぷり塗ると、重たくなりがちだけれど透け感のあるブラウンをチョイスすればしゃれ感がありつつも、軽やかな秋顔が完成！
【EYE】
こっくりブラウンからきらめくパールまでひとつに。デイリーにも、特別な日にも活躍。
SUQQU アイ&フェイス コンパクト 102 ￥9,900（限定品）
HOW TO
aを上下まぶた全体に塗り、bを上まぶた目頭から目尻までライン状に入れる。cを目頭へくの字になるようにぽんぽんとのせる。
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【CHEEK】
深みのあるコーラルベージュ。
SUQQU ブラーリング カラー ブラッシュ 104 ￥6,600（限定品）
HOW TO：頬の中心からこめかみへ楕円状にオン。へルシーさをプラスして。
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【LIP】
ピンクパール入りのブラウン。
SUQQU モイスチャー グレイズ リップスティック 105 ￥5,830（ケース込み、限定品）
HOW TO：上唇の山をつぶすよう、オーバーめにじか塗りする
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＼こちらもチェック♪／
『美的』2024年12月号掲載
撮影／古水 良、辻郷宗平（Bebop） ヘア&メイク／小林未波（PEACE MONKY） スタイリスト／杉本奈穂（KIND） モデル／山岡 葵（美的リーダーズ） イラスト／中石真梨子 文／金子由佳 構成／中島麻純・赤木さと子（スタッフ・オン） 構成／齊藤みなみ（本誌）
＼クール系美人の山岡さんは…／シアーブラウンでカジュアルに落とし込む
ジャケット￥39,600（CASA FLINE表参道本店〈CASA FLINE〉） カットソー参考商品（AMAIL） イヤーカフ￥13,200（TEN.） ［右手］リング￥9,350（ロードス〈CANDY.〉） ［左手］リング￥5,500（ロードス〈c/n〉
秋冬メイクで大人気な“ブラウン”。濃厚なブラウンをたっぷり塗ると、重たくなりがちだけれど透け感のあるブラウンをチョイスすればしゃれ感がありつつも、軽やかな秋顔が完成！
【EYE】
こっくりブラウンからきらめくパールまでひとつに。デイリーにも、特別な日にも活躍。
SUQQU アイ&フェイス コンパクト 102 ￥9,900（限定品）
HOW TO
aを上下まぶた全体に塗り、bを上まぶた目頭から目尻までライン状に入れる。cを目頭へくの字になるようにぽんぽんとのせる。
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【CHEEK】
深みのあるコーラルベージュ。
SUQQU ブラーリング カラー ブラッシュ 104 ￥6,600（限定品）
HOW TO：頬の中心からこめかみへ楕円状にオン。へルシーさをプラスして。
[api_link_button post_id="1910732" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
【LIP】
ピンクパール入りのブラウン。
SUQQU モイスチャー グレイズ リップスティック 105 ￥5,830（ケース込み、限定品）
HOW TO：上唇の山をつぶすよう、オーバーめにじか塗りする
[api_link_button post_id="1910736" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/tag/suqqu%e3%82%b9%e3%83%83%e3%82%af_xmascoffret" ga_event_label="" background="#ff6b9f" color="#ffffff" target=""]「SUQQU」の他のクリスマスコフレ＆ホリデー限定品を見る[/btk_sh_link_btn]
＼こちらもチェック♪／
『美的』2024年12月号掲載
撮影／古水 良、辻郷宗平（Bebop） ヘア&メイク／小林未波（PEACE MONKY） スタイリスト／杉本奈穂（KIND） モデル／山岡 葵（美的リーダーズ） イラスト／中石真梨子 文／金子由佳 構成／中島麻純・赤木さと子（スタッフ・オン） 構成／齊藤みなみ（本誌）