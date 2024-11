操作性に優れ女性でも気軽に運転できる『モダン』展示も！ハセガワモビリティ「City Trial Japan 2024」出展

ハセガワモビリティは、電動二輪モビリティ世界最大ブランド「YADEA」の電動バイク・電動アシスト自転車・電動キックボードを、11月2日(土)、3日(日)に開催される「City Trial Japan 2024」に出展します。

ハセガワモビリティ「City Trial Japan 2024」出展

ハセガワモビリティは、電動二輪モビリティ世界最大ブランド「YADEA」の電動バイク・電動アシスト自転車・電動キックボードを、11月2日(土)、3日(日)に開催される「City Trial Japan 2024」に出展。

「City Trial Japan 2024」は、2018年に街中で開催されるモータースポーツとして大阪で誕生。

昨年は、全日本選手権の最終戦として開催され、バイクレースを初めて観戦する方から熟練のファンまで幅広い方々を魅了するイベントです。

同社は、イベント期間中に会場ブースにて、YADEA・ハセガワモビリティが提供する『これからの時代を一緒に創る』をテーマに、新たな移動手段、変わりゆく環境の変化に対して電動モビリティの価値を提供していきます。

主なラインナップとして、海外で先行販売されている電動バイクやファットバイクで大阪をはじめ東京・横浜など大都市圏で大人気の日本の保安基準に適合した電動アシスト自転車『TRP-01』『HNT-01』のほか、2023年7月に法改正され話題の特定小型原動機付自転車(以下:特定原付)『KS6 PRO』『YDX3』などを展示・販売します。

◆「City Trial Japan 2024」開催概要

期間 : 2024年11月2日(土)、3日(日)

時間 : 11月2日 12:00〜17:00

11月3日 10:00〜16:00

会場 : 大阪市中央公会堂 中之島通り

公式サイト: https://city-trial-japan.com/

◆展示機種について

・モダン

発売前から、すでに話題殺到 多くのメディアでも紹介され注目の電動バイク『モダン』

操作性に優れ女性でも気軽に運転できるのも魅力で海外でも大人気!

日本での発売は2025年夏頃を予定

モダン

モダン

・スポーツタイプのK2

K2

・F200

F200

・KS6 PRO/ジャンル:特定原付

2023年7月に発売されたKS6 PROグレーに加え、ブルーとイエローが2024年3月19日に登場した話題の特定原付

KS6 PRO

・YDX3/ジャンル:特定原付

YDX3

<特定原付とは> 詳細はこちら https://yadea.jp/kickboard/

2023年7月1日より施行される特定原付の主な内容は次の通りとなります。

・免許不要(但し16歳未満の運転は不可)

・ヘルメットは努力義務

・ナンバープレートの取付けおよび自賠責保険の加入が必要

・最高速度表示灯の装備が必要

免許を取得していない方も利用いただけるため、特定原付の機体を購入者すべての方に、走行ルールに関する動画またはテストを行う必要があります。

・TRP-01/ジャンル電動アシスト自転車

大人の遊び心をくすぐるクラシックデザイン

500Wで抜群のパワフルさと極太タイヤで安定感抜群の電動アシスト自転車「TRP-01」ブラックとベージュの2色展開

TRP-01

・HNT-01/ジャンル:電動アシスト自転車

オーソドックススタイルのファットバイク電動アシスト自転車HNT-01

普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行

折りたたみタイプでコンパクトに保管することができる

HNT-01

