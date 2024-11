ロデオドライブ銀座ではオープン1周年を記念し、2024年11月1日(金)〜10日(日)の期間「Rodeo Drive GINZA 1st Anniversary Thanks Days」を開催します。

ロデオドライブ銀座「Rodeo Drive GINZA 1st Anniversary Thanks Days」

ロデオドライブ銀座ではオープン1周年を記念し、2024年11月1日(金)〜10日(日)の期間「Rodeo Drive GINZA 1st Anniversary Thanks Days」を開催。

■ロデオドライブ銀座

同店は、昨年11月にオープンし、厳選された高級ブランド品の時計・バッグ・ジュエリーなどの販売から買取、修理まで利用いただけるリユースショップです。

場所は銀座のシンボルでもある「銀座4丁目交差点」からほど近く、銀座線・丸ノ内線・日比谷線の3線が乗り入れを行う東京メトロ銀座駅B2出口から徒歩1分の銀座レンガ通り沿いに位置しています。

店内はブラウンを基調としたシックで落ち着いた雰囲気です。

■Rodeo Drive GINZA 1st Anniversary Thanks Days

今回のオープン1周年を記念いたしまして、2024年11月1日(金)からの10日間、特別なフェアを開催します。

期間中は、世界三大時計(パテックフィリップ・ヴァシュロンコンスタンタン・オーデマピゲ)をはじめ、2024年国内初の直営店がオープンしたグルーベルフォルセイの時計や、エルメスのパーソナルオーダーのバッグ、ヴァンクリーフ&アーペルのジュエリーなど、希少性の高い世界の逸品を期間限定で取り揃えます。

また、同店にてお取引の方に、銀座の老舗和菓子店、銀座菊廼舎で人気の干菓子「冨貴寄(ふきよせ) ことほぐ※1」を数量限定で用意。

さらに、ショッピングローン分割60回払いまでの金利手数料を同社が負担します。

※1 銀座菊廼舎の冨貴寄

銀座菊廼舎は創業130年以上も続く老舗の江戸菓子店で、和菓子に四季折々の彩りを添えて、独自の世界を展開しています。

また、人気の冨貴寄は、冨や地位を引き寄せ「人々に幸せをもたらす」という意味があり、縁起の良いお菓子。

和風のクッキーや金平糖、和三盆糖、落花生、黒豆、打ち物、落雁など、数十種類の干菓子が詰め込まれています。

銀座菊廼舎の詳細はこちら

https://www.ginza-kikunoya.co.jp/

希少性の高い世界の逸品が期間限定で銀座に集結

お買物&お買取でご成約「銀座菊廼舎 冨貴寄」を進呈

<イベント概要>

開催店舗: ロデオドライブ銀座

開催期間: 2024年11月1日(金)〜11月10日(日)

開催内容: 【Special pick up items】

特別な腕時計、バッグ、ジュエリーなどの希少アイテムが集結

【Special Campaign】

最大60回までショッピングローン分割払いの金利手数料を同社が負担

ご成約(お買物またはお買取)時に銀座菊廼舎の「冨貴寄 ことほぐ」を進呈

※数量限定、なくなり次第終了となります

詳細URL : https://www.rodeodrive.co.jp/shop/pages/lp_ginza.aspx

<店舗概要>

店舗名 :ロデオドライブ銀座

所在地 :東京都中央区銀座4丁目4-13 琉映ビル1-2階

電話番号 :03-3538-1535

営業時間 :11:00〜19:00

主な取扱ブランド:エルメス、シャネル、カルティエ、ロレックス、オメガ、オーデマピゲ、パテックフィリップなど

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post グルーベルフォルセイの時計など希少性の高い世界の逸品も!Rodeo Drive GINZA 1st Anniversary Thanks Days appeared first on Dtimes.