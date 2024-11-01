Ì£Á¹½Á¤ÎÌ£Á¹¤ÎÎÌ¡¢Å¬Åö¤Ëºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡© Ì£¤ÎÇ»¤¤¡¿Çö¤¤¤òËÉ¤²¤ë¡ÖÌ£Á¹¤È¤ªÅò¤ÎÈæÎ¨¡×¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹
¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤ª¤ß¤½½Á¡£¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¿Í¿ôÊ¬¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ß¤½¤ÎÎÌ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Èº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£Ì£Á¹¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥ë¥³¥á¤Î¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@marukome_family¡Ë¤¬¡¢¤ß¤½½Á1ÇÕÊ¬¤Î¡Ö¤ß¤½¤È¤ªÅò¤ÎÈæÎ¨¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û1¿ÍÊ¬¤Î¤ß¤½½Á¤ÎÊ¬ÎÌ¤Ï¡©
1ÇÕÊ¬¡Ä¤ß¤½Âç¤µ¤¸1ÇÕ¡§¤ªÅò160cc
¤ß¤½½Á1ÇÕÊ¬¤òºî¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤ß¤½Âç¤µ¤¸1ÇÕ¡ÊÌó17g¡Ë¡¢¤ªÅò160cc¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¤ß¤½¤ÎÎÌ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆ¦Éå¤È¤ï¤«¤á¤Î¤ª¤ß¤½½Á¡Û
¢¦ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¤ß¤½¡Ê½Ð½ÁÆþ¤ê¡Ë¡Ä32g
¡¦¿å¡Ä320ml
¡¦Æ¦Éå¡Ä1/4Ãú
¡¦´¥Áç¤ï¤«¤á¡Ä2g
¡¦Ä¹¤Í¤®¡Ä¾¯¡¹
¢¦ºî¤êÊý
¡´¥Áç¤ï¤«¤á¤Ï¿å¤Ç¤â¤É¤·¡¢¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£Æ¦Éå¤Ï¤µ¤¤¤ÎÌÜ¤ËÀÚ¤ê¡¢Ä¹¥Í¥®¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢Æé¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Æ¦Éå¡¢¤ï¤«¤á¤òÆþ¤ì¼ÑÎ©¤¿¤»¤ë¡£
¢¨²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¶ñºà¡¢Âç¤¤á¤Î¶ñºà¤ÏÀè¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
£¿å¤¬Ê¨Æ¤·¡¢¶ñºà¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é°ìÅÙ²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£Ê¨Æ¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤é¤ß¤½¤òÍÏ¤Æþ¤ì¡¢¼ÑÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤éºÆÅÙ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Ê¨Æ¤¹¤ëÄ¾Á°¤ÇÄ¹¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤¿¤é´°À®¡£
¢¨¤ß¤½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤º¡¢É¬¤ºÍÏ¤¤¤ÆÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦¥Þ¥ë¥³¥á¡¡¸ø¼°TikTok¡¿1¿ÍÊ¬¤Î¤ß¤½½Á¤ÎÊ¬ÎÌ¤Ï¡©
¡¦¥Þ¥ë¥³¥á¡¡¸ø¼°¡¿¤ß¤½½Á¤òºî¤ë»þ¤Î¤ß¤½¤È¤ªÅò¤Î³ä¹ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¥Þ¥ë¥³¥á¡¡¸ø¼°¡¿Æ¦Éå¤È¤ï¤«¤á¤Î¤ß¤½½Á