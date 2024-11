阿波食品は、「はじめませんか?防災ローリングストック」を合言葉に、必要とは思いつつも実行が難しいローリングストックを手軽に始めて継続するためのソリューションである、鶏肉食品セット「チキンとそなえるシリーズ」を開発しました。

阿波食品「チキンとそなえるシリーズ」

阿波食品は、「はじめませんか?防災ローリングストック」を合言葉に、必要とは思いつつも実行が難しいローリングストックを手軽に始めて継続するためのソリューションである、鶏肉食品セット「チキンとそなえるシリーズ」を開発。

また、一般販売に先立ち「チキンとそなえるシリーズ」の3商品を、2024年11月13日(水)、14日(木)にマリンメッセ福岡で開催される「FOOD STYLE Kyushu 2024」に出展します。

■「チキンとそなえるシリーズ」の3商品

(1) 1年ささみ

常温で1年保存可能かつそのまま食べられるレトルト加熱処理済「ささみ」

(2) 3か月冷凍デリ

3か月保存可能な、鶏肉を使った冷凍総菜5種詰め合わせセット

(3) 半年アニマルフード

半年保存可能なペット用のレトルト加熱処理済鶏肉

これらの商品を定期的にお届けすることで、ローリングストック時の賞味・消費期限管理と買い足しの手間を省くソリューションにしています。

1年ささみ

3か月冷凍デリ

半年アニマルフード

■ローリングストックを手軽に始め、継続させるソリューション

ローリングストックが始めづらいあるいは長続きしない理由は、(1)食品の賞味・消費期限をいちいち管理して買い足すのが面倒、(2)ある程度長期間(1カ月〜1年)保存可能で、普段使いできる(=美味しくかつ栄養もある)食材を探すのが面倒、にあると同社は考えました。

また、被災した時にこそ普段食べなれたものを食べることが気力(生きる力)にもつながるのだから、普段から食べたくなるような「美味しく、かつ良質なたんぱく質を摂ることができる食品」を提供することが必要とも考えました。

そこで「チキンとそなえるシリーズ」には次のような特徴を持たせました。

1. 定期的にお届け

ある程度長期間(1カ月〜1年)保存可能であり、かつ定期的にお届けすることによって、賞味・消費期限管理と買い足しの手間を省きました。

2. 見やすいパッケージ

期限切れを防ぐため、見やすい位置に賞味期限を記載

3. 何より美味しい

チキンとそなえるシリーズはおいしくお召し上がりいただけることも目指しています。

味付けに化学調味料を使わず、保存料も添加していません。

■商品説明

パンフレット(1)

パンフレット(2)

■「FOOD STYLE Kyushu 2024」について

展示会名: FOOD STYLE Kyushu 2024

外食経営DX EXPO

開催場所: マリンメッセ福岡

ブースNO: AE-38

来場方法: オンライン事前登録及び当日会場での登録

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ローリングストックを手軽に始める!阿波食品「チキンとそなえるシリーズ」 appeared first on Dtimes.