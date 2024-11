セカンドカラーで登場！超像可動「東方定助・セカンド」

メディコス・エンタテインメントは、荒木飛呂彦氏による大人気漫画作品『ジョジョの奇妙な冒険』より「東方定助」「ソフト&ウェット」をセカンドカラーにてフィギュア化。

超像可動「東方定助・セカンド」

2024年10月31日(木)12:00より、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始します。

(一部お取り扱いのない店舗、および予約受付のご対応を行っていない店舗もあります)

■超像可動「東方定助・セカンド」

「勝ったのはオレです あ…もう一度 たっぷり言わせていただきます

勝ったのは……オレです!たっぷり!」

【商品説明】

メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ

【超像可動】『ジョジョリオン』ジョジョの奇妙な冒険 Part8より、主人公「東方定助」がセカンドカラーで登場。

オプションパーツには、あまりの美味しさに感動したごま蜜だんご、携帯電話、東方大弥のスタンド能力を受け記憶を奪われているシーンを再現可能なチェスの駒が2種付属!

表情違いの頭部パーツは、オプションパーツのごま蜜だんごやチェスの駒を口に咥えることが可能!

さらに、シャボン玉を生み出しているハンドパーツを含む複数のハンドパーツが付属!

【商品情報】

商品名 :超像可動「東方定助・セカンド」

作品名 :ジョジョリオン ジョジョの奇妙な冒険 Part8

発売月 :2025年5月発売予定

価格(税抜) :8,500円

価格(税込) :9,350円

材質 :PVC&ABS&ナイロン

仕様 :塗装済み可動フィギュア

セット内容 :本体、オプションパーツ、台座

サイズ :全高約150mm

企画・製造・発売元:株式会社メディコス・エンタテインメント

〈予約受付期間〉

2024年10月31日(木)12:00〜2025年1月14日(火)

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。

付属の台座を使用してください。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性があります。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社

【メディコスオンラインショップ 購入ページURL】

https://medicos-e-shop.net/products/detail/25136

■超像可動「ソフト&ウェット・セカンド」

【商品説明】

メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ

【超像可動】『ジョジョリオン』ジョジョの奇妙な冒険 Part8より、定助のスタンド「ソフト&ウェット・セカンド」がセカンドカラーで登場。

側部のデザインや配色が異なる4種類の頭部パーツに加え、2パターンのデザインのハンドパーツが各7種付属!

定助と同じく鮮やかなブルーを基調としたカラーリング!スタンドと本体を合わせて飾る事で原作再現も可能。

【商品情報】

商品名 :超像可動「ソフト&ウェット・セカンド」

作品名 :ジョジョリオン ジョジョの奇妙な冒険 Part8

発売月 :2025年5月発売予定

価格(税抜) :8,500円

価格(税込) :9,350円

材質 :PVC&ABS&ナイロン

仕様 :塗装済み可動フィギュア

セット内容 :本体、オプションパーツ、台座

サイズ :全高約155mm

企画・製造・発売元:株式会社メディコス・エンタテインメント

〈予約受付期間〉

2024年10月31日(木)12:00〜2025年1月14日(火)

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。

付属の台座を使用してください。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性があります。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社

【メディコスオンラインショップ 購入ページURL】

https://medicos-e-shop.net/products/detail/25137

■ワンダーフェスティバル2025[冬]限定特典付きフィギュア情報ッ!!

2025年2月9日(日)開催のワンダーフェスティバル2025[冬](以下 WF2025冬)に先駆け、MEDICOS ONLINE SHOPにて限定特典が付属したフィギュアの先行抽選販売受付中!

超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』

「リンゴォ・ロードアゲイン&マンダム」

wf2025w_ringo_01

wf2025w_ringo_02

WF2025冬限定特典はこちら!

wf2025w_ringo_03

超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第2部』

「ジョセフ・ジョースター・サード」

wf2025w_joseph3rd_01

wf2025w_joseph3rd_02

WF2025冬限定特典&MEDICOS流通限定特典はこちら!

wf2025w_joseph3rd_03

wf2025w_joseph3rd_04

(C)荒木飛呂彦/集英社

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社

■先行抽選販売のお申し込みはこちらから

https://medicos-e-shop.net/products/list?category_id=1307

〈先行抽選販売受付期間〉

2024年10月25日(金)12:00〜2024年12月25日(水)18:00

〈当落発表日〉

2025年1月10日(金)12:00より順次発表

〈発売日〉

2025年2月下旬以降順次発送

※2025年2月9日(日)開催のWF2025冬にて、上記2商品を会場販売します。

※MEDICOS ONLINE SHOPでは、お1人様各1個までのご応募となります。

※WF2025冬終了後、販売数が予定数量に達しなかった場合、同社関連イベント等にて販売する可能性があります。

※後日、WF限定特典が付属していない超像可動「リンゴォ・ロードアゲイン&マンダム」、超像可動「ジョセフ・ジョースター・サード」を一般販売させていただく予定です。

〇超像可動「ジョセフ・ジョースター・サード」MEDICOS流通限定特典につきまして

・先行抽選販売およびWF会場販売のどちらで購入しましても付属します。

・WF2025冬終了後の一般販売時(MEDICOS ONLINE SHOPでの販売時に限り)にも付属します。

・WF2025冬完全限定特典ではございません。

