セカンドカラーで登場！超像可動「東方定助・セカンド」
メディコス・エンタテインメントは、荒木飛呂彦氏による大人気漫画作品『ジョジョの奇妙な冒険』より「東方定助」「ソフト＆ウェット」をセカンドカラーにてフィギュア化。
超像可動「東方定助・セカンド」
メディコス・エンタテインメントは、荒木飛呂彦氏による大人気漫画作品『ジョジョの奇妙な冒険』より「東方定助」「ソフト＆ウェット」をセカンドカラーにてフィギュア化。
2024年10月31日(木)12:00より、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始します。
(一部お取り扱いのない店舗、および予約受付のご対応を行っていない店舗もあります)
■超像可動「東方定助・セカンド」
「勝ったのはオレです あ…もう一度 たっぷり言わせていただきます
勝ったのは……オレです！たっぷり！」
【商品説明】
メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ
【超像可動】『ジョジョリオン』ジョジョの奇妙な冒険 Part8より、主人公「東方定助」がセカンドカラーで登場。
オプションパーツには、あまりの美味しさに感動したごま蜜だんご、携帯電話、東方大弥のスタンド能力を受け記憶を奪われているシーンを再現可能なチェスの駒が2種付属！
表情違いの頭部パーツは、オプションパーツのごま蜜だんごやチェスの駒を口に咥えることが可能！
さらに、シャボン玉を生み出しているハンドパーツを含む複数のハンドパーツが付属！
【商品情報】
商品名 ：超像可動「東方定助・セカンド」
作品名 ：ジョジョリオン ジョジョの奇妙な冒険 Part8
発売月 ：2025年5月発売予定
価格(税抜) ：8,500円
価格(税込) ：9,350円
材質 ：PVC＆ABS＆ナイロン
仕様 ：塗装済み可動フィギュア
セット内容 ：本体、オプションパーツ、台座
サイズ ：全高約150mm
企画・製造・発売元：株式会社メディコス・エンタテインメント
〈予約受付期間〉
2024年10月31日(木)12:00〜2025年1月14日(火)
※掲載している写真は開発中のものです。
実際の商品とは異なります。
※商品は自立しません。
付属の台座を使用してください。
※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性があります。
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
【メディコスオンラインショップ 購入ページURL】
https://medicos-e-shop.net/products/detail/25136
■超像可動「ソフト＆ウェット・セカンド」
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【商品説明】
メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ
【超像可動】『ジョジョリオン』ジョジョの奇妙な冒険 Part8より、定助のスタンド「ソフト＆ウェット・セカンド」がセカンドカラーで登場。
側部のデザインや配色が異なる4種類の頭部パーツに加え、2パターンのデザインのハンドパーツが各7種付属！
定助と同じく鮮やかなブルーを基調としたカラーリング！スタンドと本体を合わせて飾る事で原作再現も可能。
【商品情報】
商品名 ：超像可動「ソフト＆ウェット・セカンド」
作品名 ：ジョジョリオン ジョジョの奇妙な冒険 Part8
発売月 ：2025年5月発売予定
価格(税抜) ：8,500円
価格(税込) ：9,350円
材質 ：PVC＆ABS＆ナイロン
仕様 ：塗装済み可動フィギュア
セット内容 ：本体、オプションパーツ、台座
サイズ ：全高約155mm
企画・製造・発売元：株式会社メディコス・エンタテインメント
〈予約受付期間〉
2024年10月31日(木)12:00〜2025年1月14日(火)
※掲載している写真は開発中のものです。
実際の商品とは異なります。
※商品は自立しません。
付属の台座を使用してください。
※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性があります。
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
【メディコスオンラインショップ 購入ページURL】
https://medicos-e-shop.net/products/detail/25137
■ワンダーフェスティバル2025[冬]限定特典付きフィギュア情報ッ！！
2025年2月9日(日)開催のワンダーフェスティバル2025[冬](以下 WF2025冬)に先駆け、MEDICOS ONLINE SHOPにて限定特典が付属したフィギュアの先行抽選販売受付中！
超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』
「リンゴォ・ロードアゲイン＆マンダム」
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wf2025w_ringo_02
WF2025冬限定特典はこちら！
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超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第2部』
「ジョセフ・ジョースター・サード」
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WF2025冬限定特典＆MEDICOS流通限定特典はこちら！
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(C)荒木飛呂彦／集英社
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
■先行抽選販売のお申し込みはこちらから
https://medicos-e-shop.net/products/list?category_id=1307
〈先行抽選販売受付期間〉
2024年10月25日(金)12:00〜2024年12月25日(水)18:00
〈当落発表日〉
2025年1月10日(金)12:00より順次発表
〈発売日〉
2025年2月下旬以降順次発送
※2025年2月9日(日)開催のWF2025冬にて、上記2商品を会場販売します。
※MEDICOS ONLINE SHOPでは、お1人様各1個までのご応募となります。
※WF2025冬終了後、販売数が予定数量に達しなかった場合、同社関連イベント等にて販売する可能性があります。
※後日、WF限定特典が付属していない超像可動「リンゴォ・ロードアゲイン＆マンダム」、超像可動「ジョセフ・ジョースター・サード」を一般販売させていただく予定です。
〇超像可動「ジョセフ・ジョースター・サード」MEDICOS流通限定特典につきまして
・先行抽選販売およびWF会場販売のどちらで購入しましても付属します。
・WF2025冬終了後の一般販売時(MEDICOS ONLINE SHOPでの販売時に限り)にも付属します。
・WF2025冬完全限定特典ではございません。
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