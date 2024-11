誠恵高校が会場装飾！アークラ大サーカス

学校法人誠恵学院 誠恵高等学校は、富士山の麓・静岡県御殿場市で11月2日(土)・3日(日)に開催される、毎年恒例 秋の野外アートクラフトイベント「アークラ大サーカス」と初めてコラボし、メインストリート約100メートルに52体のトランプの装飾・芝生エリアに木馬のメリーゴーラウンド風オブジェを設置し、イベントを盛り上げます。

誠恵高等学校「アークラ大サーカス」会場装飾

名称 : アークラ大サーカス

会場 : 国立中央青少年交流の家(静岡県御殿場市中畑2092-5)

開催日時 : 11月2日(土) 10時〜16時・11月3日(日) 9時〜15時

イベントURL: https://www.xn--cckslyv9zped9563g.com/

1. イベント実行委員長は本校卒業生の小泉りささん。

卒業後も地元で活躍

本校卒業生で「アークラ大サーカス」実行委員長の小泉りささん

当校は、1950(昭和25)年創立の高等学校です。

現在は「普通コース」のほか、「進学コース」「情報処理コース」「芸術コース」の4コースが存在し、卒業者は地元にとどまらず各方面で活躍をしています。

芸術コースは、2年生からデザイン専攻・絵画専攻・陶芸専攻に分かれ、専門性を高めた授業を展開しており、多くの芸術家を輩出しています。

「ごてんばアートクラフトフェア」として始まった「アークラ大サーカス」は2024年で通算14年目。

全国から約190のクラフト作家が集結します。

2024年から、本校卒業生の小泉りささんがイベントの実行委員長を務めます。

平成24年度に本校を卒業した小泉りささんは、中学2年生の頃からイベントのボランティアに参加していて、2021(令和3)年から実行委員に、そして2024年から実行委員長としてこのイベントを支えています。

地域を盛り上げるために頑張る卒業生を応援する気持ちも込めて、誠恵高校の後輩たちがこのほど「アークラ大サーカス」の装飾に協力する運びとなりました。

2. メリーゴーラウンド風オブジェと52体のトランプの装飾でイベントを盛り上げます

「アークラ大サーカス」の2024年のテーマは『王国』。

会場全体が王国の雰囲気に包まれます。

「アークラ大サーカス」と誠恵高校、初のコラボが実現する今回は、誠恵高校の生徒が準備した52体のトランプのオブジェをメインストリート約100メートルに飾ります。

トランプの絵柄には「アークラ大サーカス」のキャラクター「ぱおーん伯爵」を描いてあります。

また、芝生エリアには生徒たちが製作した木馬のメリーゴーラウンド風オブジェを設置する予定です。

3. 10月31日(木)現地にて設置、華やかな装飾が施されます。

「アークラ大サーカス」のメインストリートに設置するメリーゴーラウンド風オブジェ

11月2日(土)からの開催に先駆け、生徒たちは10月31日(木)、会場となる「国立中央青少年交流の家」にて装飾作業を行いました。

