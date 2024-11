うずしおクルーズ乗船券プレゼントなど特典も！うずしおクルーズ「道の駅福良防災訓練」　

「うずしおクルーズ」は、全国各地で自然災害が相次ぐ昨今、個人の防災意識だけでなく自治体の体制整備についても注目が高まるなか、“南海トラフ地震の発生に際して、道の駅福良としての避難”をテーマとして防災訓練を開催します。

うずしおクルーズ「道の駅福良防災訓練」

■開催概要

イベント名:「道の駅福良防災訓練」

開催日 :2024年11月4日(月) 受付開始/9:30

訓練開始/9:45

訓練終了/11:00

所要時間 :約90分

開催場所 :兵庫県南あわじ市福良港(道の駅福良)

対象 :どなたでも参加いただけます。

料金 :無料

定員 :50名(先着順)

受付場所 :うずしおクルーズ待合所

内容 :避難訓練(一時避難所まで)

■参加者特典

(1)うずしおクルーズ乗船券プレゼント(当日より利用可)

(2)福良産の素麺(非常食にもなります)

■申込方法

WEB予約のみ https://www.uzu-shio.com/event/12371

予約締切日:前日(空席があれば当日参加も可能)

■うずしおクルーズ基本情報

世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

営業日・出航時間: 公式ホームページにて要確認

料金 : 中学生以上 2,500円、小学生 1,000円、

幼児 大人1名につき1名無料

場所 : 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

