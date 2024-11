SNS集客力で、加盟店を成功に導く！ブランドバンク「ブランド品買取事業でフランチャイズ開始」

ブランドバンクは、わずか1,000万円の資金で、3年間で年商100億円を達成した実績を持つブランド品買取事業において、今回フランチャイズ展開を始めました。

ブランドバンク「ブランド品買取事業でフランチャイズ開始」

従来のフランチャイズ展開では、チラシやポスティングなど、多大な費用と時間をかけても十分な集客効果が得られないケースが多く見られます。

しかし、同社はSNSに強く、月間平均総再生回数250万回のYouTubeやフォロワー数9万人のInstagramなどを活用した独自の集客ノウハウを確立しています。

このノウハウを活かし、加盟店の集客を強力にサポートします。

SNS運用初心者の方でも、安心して事業をスタートできるよう、充実したサポート体制が用意されています。

■ フランチャイズ加盟のメリット

・最強のSNS集客:YouTubeチャンネル、Instagramアカウントを駆使し、継続的に加盟店様を配信。

ポスティングやチラシでは得られない費用対効果の高い集客を実現します。

・SNS運用初心者でも安心:SNS運用に関する知識や経験がない方でも、同社が培ってきたノウハウを全面的にサポートします。

・最安値の開業資金:130万円〜開業可能。

初期費用を抑え、スムーズに事業をスタートできます。

・高収益モデル:独自の仕入れルートと販売網により、高い収益性を実現します。

・自由度の高い経営:本部からの制約が少なく、自身の裁量で店舗運営ができます。

