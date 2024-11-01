11月4日（祝月）に行われるJBCレディスクラシック（Jpn1）に出走予定の選定馬および騎乗予定騎手について、下記のとおり発表された。

●第14回JBCレディスクラシック（Jpn1）

施行日：11月4日（祝月）

施行場：佐賀競馬場

距離：1860m

出走資格：サラブレット系 3歳上牝

1着賞金：6000万円

【レディスプレリュード】少頭数7頭立てで前年比大幅減…グランブリッジが優勝

地方馬は大井キャリックアリードなど

●JRA

アイコンテーラー（牝6・栗東・河内洋）松山弘平

アンモシエラ（牝3・栗東・松永幹夫）横山武史

グランブリッジ（牝5・ 栗東・新谷功一）川田将雅

テンカジョウ（牝3・栗東・岡田稲男）国分優作

ライオットガール（牝4・栗東・中村直也）岩田望来

●地方

アンティキティラ（牝5・高知・別府真司）多田羅誠也

キャリックアリード（牝5・大井・藤田輝信）御神本訓史

コスモポポラリタ（牝5・佐賀・真島元徳）騎手未定

ドライゼ（牝5・大井・真島大輔）石川倭

ミヤノウッドリー（牝4・佐賀・東眞市）騎手未定

リネンファッション（牝7・佐賀・濱田一夫）騎手未定