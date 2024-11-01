永島まなみがファンタジーS参戦…女性ジョッキー騎乗馬
土曜京都、日曜福島で14鞍が揃った永島まなみ騎手は、土曜京都のメインレース、ファンタジーステークスに参戦。デビューから手綱を取るスリールミニョンで重賞勝ちを目指す。既にオープン勝ちがある同馬。前走も永島騎手が素晴らしいラストの脚を引き出した。ここはチャンス十分。
【ききょうS】永島まなみ騎乗 スリールミニョンが鮮やかな差し切り勝ち土日で14鞍
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・11月2日（土）
京都
10R ベンダバリラビア
12R プリマヴィータ
・11月3日（日）
福島
7R ルージュクライト
8R アパショナード
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・11月2日（土）
福島
3R キッシングセーラー
5R マロンカラノテガミ
6R ジーティージン
7R マルクパージュ
12R ポケッティーノ
・11月3日（日）
福島
2R タイキブライトン
12R スターチスブーケ
●小林美駒 今週の騎乗馬
・11月2日（土）
福島
1R オリエンタルボーイ
3R サノノロンドン
4R オンザヴィーナス
5R アイカチャン
7R ゴーマックス
8R ダイタジャスティス
12R シャインヴィーナス
・11月3日（日）
福島
1R モーニングスター
3R サノノゴールド
8R ハッピーデービー
12R アウゲンブリック
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・11月2日（土）
京都
3R アスカノソング
6R シンシーネ
8R クアトロジャック
10R ハッピースワニー
11R スリールミニョン
12R ヴァンルーラー
・11月3日（日）
福島
1R ボヌールキャッツ
3R イラーナ
6R ミラクルブルー
7R ヴァンデスト
8R ナムラエデン
9R モアニ
11R デュガ
12R スナイチゴールド
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・11月2日（土）
福島
2R ロールザボーンズ
4R カンフーダンス
6R ヴォランテ
7R クスクス
・11月3日（日）
東京
1R エバーグリーン
2R シュガーハイ
6R テンフェリーチェ
8R ワイワイレジェンド
12R テラステラ