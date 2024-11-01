【YJS】ファイナルラウンド出場ジョッキー決定…JRAは佐藤翔、橋木が1位
10月31日「2024ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」の全日程が終了し、「2024ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」に出場するJRA代表騎手8名および地方競馬代表騎手8名が決定した。ファイナルラウンドは、12月12日に園田競馬場、12月14日にJRA中京競馬場で行われる。
【YJS船橋】JRA1位は佐藤翔馬…東日本地区トライアルラウンド終了大江原、河原田、古川奈など女性騎手も出場
●2024ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド出場騎手
【JRA代表騎手】
・東日本地区
1位 佐藤翔馬（美浦）
2位 長浜鴻緒（美浦）
3位 大江原比呂（美浦）
4位 土田真翔（美浦）
・西日本地区
1位 橋木太希（栗東）
2位 河原田菜々（栗東）
3位 田口貫太（栗東）
4位 古川奈穂（栗東）
【地方競馬代表騎手】
・東日本地区
1位 室陽一朗（浦和）
2位 鷹見陸（大井）
3位 谷内貫太（大井）
4位 及川烈（浦和）
・西日本地区
1位 土方颯太（兵庫）
2位 長江慶悟（笠松）
3位 加藤翔馬（金沢）
4位 望月洵輝（愛知）