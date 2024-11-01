ヤングジョッキーズTR船橋第1戦・ケイティーユイと加藤雄真騎手 (C)千葉県競馬組合

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　2024ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンドへの出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2024ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が10月31日、船橋競馬場で行われた。
　
　ダート1600mで行われた第1戦は、逃げた加藤雄真騎手（川崎）騎乗のケイティーユイが直線で後続を4馬身差突き放して勝利。2着は横山琉人騎手（JRA）騎乗のジーニーボニータ、3着には　原優介騎手（JRA）騎乗のファイナルワンダーが入った。

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大江原比呂は3位
ヤングジョッキーズTR船橋第2戦・スターズウィークと室陽一朗騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

　ダート1800mで行われた第2戦は、室陽一朗騎手（浦和）騎乗のスターズウィークが後方から直線差し切り勝利。2着は田中洸多騎手（大井）騎乗のダイヤクリスタル、3着には鷹見陸騎手（大井）騎乗のスカイオージが入った。

　本日でトライアルラウンドの全日程が終了し、東日本地区におけるトライアルラウンドポイントの上位4位までは下記の結果となった。

●地方競馬
1位　室陽一朗（浦和）63pt
2位　鷹見陸（大井）53pt
3位　谷内貫太（大井）52pt
4位　及川烈（浦和）52pt

●JRA
1位　佐藤翔馬（美浦）73pt
2位　長浜鴻緒（美浦）65pt
3位　大江原比呂（美浦）56pt
4位　土田真翔（美浦）55pt